Giden yatırımlar hızlandı

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye’den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar, 2022 itibariyle yeniden 5 milyar dolar sınırına ulaştı. Son dönemde 2014 ve 205’te doğrudan yatırımlar 5 milyar doların üzerine çıkmıştı. DÜNYA’nın ödemeler dengesi verilerinden yaptığı değerlemeye göre 2022 Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırım tutarı 5,1 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle yapılan yatırım ise 1 milyar 792 milyon dolar oldu. Önceki yıla aynı dönemde bu tutar 1 milyar 311 milyon dolar düzeyindeydi.

Sanayi 23 milyar doları geçti

Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar yanında son dönemde Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlarda da yüksek seviyelerdeki seyir sürüyor. 2022 itibariyle toplam yatırımlarda 5 milyar dolarlık seviyenin yeniden aşılması ihtimali belirdi. 2010’dan bu yana devam eden yıllık bazda yüksek seviyeler, toplamda bakıldığında ciddi sayılara ulaşmış durumda… Örneğin, 2010’dan 2021 sonuna kadar Türkiye’den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar 43 milyar 841 milyon dolara ulaştı. Yapılan yatırımların 23,2 milyar doları sanayide oluşurken, 9.7 milyar doları da sanayinin içinde imalat sanayiinde yapıldı.

Gayrimenkul dahil değil

Tasfiyelerin düşülmediği ve gayrimenkulün dahil edilmediği yatırımlar dikkate alındığında, yurt dışına yapılan yatırımlar ile Türkiye’ye yapılan yatırımlardaki dengenin de sürekli olarak değişmesi dikkat çekiyor. 2010’da Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlar, gelen yatırımların yüzde 29’u seviyesindeyken, zaman içinde değişmekle birlikte sürekli bir artış eğilimi yaşandı. 2021 itibariyle Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 60,8’i kadar yurt dışına yatırım yapıldı.

İmalat, enerji, madencilik…

Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlarda imalat sanayii yatırımlarındaki artış eğilimi de dikkat çekti. Sanayi sektöründe yapılan yatırımların neredeyse yarısı imalat sanayiinden oluşuyor. İmalat sanayii yatırımları uzun sürenin ardından 2022 itibariyle yine 1 milyar doların üzerine çıkma ihtimali gösteriyor. Sanayinin diğer kolları enerji ve madencilikte de yoğun yatırımlar görülüyor.