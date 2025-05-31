Ticaret Bakanlığı son dönemde giderek yaygınlaşan 'hesap kiralama' yöntemine yönelik önemli bir açıklama yayınladı.

Bakanlık banka hesaplarının maddi çıkar karşılığı üçüncü kişilere kullandırılmasın risklerine dikkat çekerken, hesap sahibinin bilgisi sahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu işlemlerin ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamada “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım” yönündeki açıklamaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmdığına vurgu yapıldı.

Banka hesaplarının şahsa özel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır" dendi.

Şüpheli durumu derhal bildirin

Bakanlığın uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

* 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmemesi hâlinde hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hüküm altına alınmıştır.

* Vatandaşlarımızın, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhâl bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem arz etmektedir. Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir.