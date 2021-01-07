"Girdi maliyetleri artan KOBİ’leri zor günler bekliyor"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, KOBİ’lerin, yeni gelen zamlarla birlikte iyice daralan piyasada zorlanacağını söyledi.

Önel, TÜİK verilerine göre Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini istihdamın yüzde 72,4’ünü personel maliyetinin yüzde 51,8 ve cironun yüzde 50,4’ını oluşturan KOBİ’lerin, yeni gelen zamlarla birlikte iyice daralan piyasada zorlanacağını vurguladı.

Girdi maliyetlerinin reel sektörüne etkisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Önel, “2021 yılına girilmesi ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 oranındaki zam ile brüt ücret 3.577.50’ye yükselerek net ücret de 2.825,90 TL oldu. Bu yükselişin işverene, sigorta primi 500,85 TL, işsizlik sigorta primi 35,78 TL, gelir vergisi 456,13 TL ve damga vergisi 27,15 TL olmak üzere toplam maliyeti 4.348 TL oldu. Devletin katkısı ise 75 TL olarak devam ediyor. Enerji maliyetleri elektrikte yüzde 6, doğal gazda yüzde 1 artış olarak açıklandı. Kısıtlamalarla birlikte iç talebin düştüğü bir ortamda hem elektriğe hem de doğal gaza yapılan zamlar işletmelerin nakit akışlarında ek zorlanmaya ve ürün maliyetlerini de artırmalarına sebep olacak. Köprü ve otoyollara yapılan yüzde 13 oranındaki zamlar özellikle üretim ve dağıtım yapan KOBİ’lerle birlikte taşımacılık lojistik sektöründeki maliyetleri de olumsuz etkileyeceği gözüküyor. Vergi resim harçlara yapılan yüzde 9,11 değerleme oranındaki artış reel sektörün yükünü ağırlaştıracak. COVID-19 sebebiyle azalan satışlar ve ciro hacminin yukarıdaki maliyetlerin ek olarak binmesiyle birlikte şirketlerin toplam maliyetlerine yüzde 0,50 oranında yansıyacak. Genel olarak üretim yapan işletmeler uzun zamandır yüzde 8-9 kâr marjı ile çalıştığı düşünüldüğünde yeni eklenen maliyetlerle hareket alanı iyice daralacak. Beklentimiz öncelikle SGK primini düzenli ödeyen esnafa yapılan yüzde 5 indirimin yüzde 10’a yükseltilmesi, yapılandırılan ödemelerin faizsiz yıl sonuna ertelenmesi ve asgari ücret desteğinin 75 TL’den 100 TL’ye çıkarılması.” diye konuştu.