Girdiği kuyrukta fırsatı gördü... Bankacılığı bırakıp bubble tea satarak servet yaptı!

Bankacılık yaparken işini bırakıp bubble tea satmaya başlayan Martin Berry, bugün yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor.

13 yıl önce henüz 30′lu yaşlarında ve trilyonlarca dolarlık bilançoları yöneten üst düzey bir yöneticiyken, işinin, yüksek maaşın onu tatmin etmediğini fark eden Berry, kurumsal sistemi sevmediğini de fark edince bambaşka bir yola girdi.

Bunun risk almaktan ziyade risk yönetimiyle ilgili olduğunu belirten Berry, bugün uluslararası çapta hizmet veren bir bubble tea markası kurdu. Şirket 1996 yılında Tayvan'da Zhen-hua Wu adlı bir adam tarafından açılan küçük bir çay dükkanına dayanıyordu.

Asya'da sadece dört ülkede faaliyet gösteren bu çay dükkanı, Berry liderliğinde 10 yılda 30 ülkede 2 binden fazla şubesyle hizmet veren küresel bir markaya dönüştü.

Girişimcilik ruhu

Avustralya'da kırsal kesimde büyüyen Berry, çcukluğundan beri girişimcilik ruhuna sahip olduğunu belirterek, henüz çok gençken işletmeler kurmaya ve farklı türde şeyler denemeye giriştiğini belirtti.

Çiftliklerde çalışmaktan ve inekleri beslemekten Noel ağacı satmaya kadar, çocukken para kazanmanın farklı yollarını bulduğunu anlatan Berry, "Para kazanma arzusuna sahiptim. Para ve onun size sağlayabileceği şeyler, getirebileceği güç beni çok motive ediyordu" dedi.

19 yaşında mezunlara yönelik bir üniversite etkinliğine katılarak HP yetkilileriyle bağlantı kurdu ve ücretsiz çalışma teklifinde bulundu. Bu girişimi sayesinde şirkette stajı yaptı ardından stajı tam zamanlı işe dönüştü. Üniversite eğitimini gece ve hafta sonları tamamlayan Berry, mezun olduğunda üç yıllık kurumsal deneyime sahipti. 30′lu yaşlarına geldiğinde, Avustralya, Londra, Singapur ve Güney Kore de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ofislerde üst düzey görevlerde çalışıyordu.

Her şey uzun bir kuyruğu fark ettiğinde başladı

Ve 2011'de Singapur'daki bir alışveriş merkezinde uzun bir kuyruk fark eden Berry, bunun hayatını değiştirecek Gong Cha olduğunu öğrendi. Ürünlerin hızlı hazırlanması, düşük operasyon maliyeti ve yüksek kâr potansiyeli dikkatini çekti. Pazarı yerinde inceleyen Berry, markayla iletişim kuramayınca Tayvan'a giderek kurucuyla doğrudan görüştü ve ana franchise anlaşması imzaladı. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık birikimini yatırarak markayı Güney Kore'ye taşıdı ve büyümesinde rol aldı.

500 milyon dolarlık satış geliri

Şirket 2024 yılında 500 milyon doların üzerinde satış geliri elde ederken Berry ise girişimci ruhlara şu tavsiyeyi verdi:

"İş kurmakta zorlanırken, bir sonraki ampulü veya bir sonraki tekerleği icat etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama bu gerçeğin çok uzağında. Aslında mesele, büyük bir potansiyele sahip bir şey aramak, bunu başkasından daha iyi yapıp yapamayacağınız veya ona farklı bir bakış açısı getirebileceğiniz bir şey bulmaktır."