Giresun’da SGK prim ödeme süresi uzatıldı

26 Ağustos 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada, “22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK’ya 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek”

Bakan Selçuk, ayrıca 31 Mart 2021 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde, ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânının getirildiğinin bilgisini de paylaştı.