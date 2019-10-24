Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!

24 Ekim 2019

TÜİK, 2018 yılına ilişkin 'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni açıkladı.

Geçici sonuçlara göre 2018 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,5'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,5 oldu.



Ciroda en yüksek payı ticaret aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,2'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33 oldu.

Sanayi sektöründe ciroda en yüksek payı imalat aldı



Sanayi sektöründe, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat yüzde 85,4'lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10,9'luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taşocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,5'lik paya sahip oldu.

Hizmet sektöründe ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolamada



Hizmet sektöründe cironun yüzde 37,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,1'i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,2'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10,9'u ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10,8'i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.



Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,1'ini, cironun yüzde 36,8'ini oluşturdu