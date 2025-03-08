Girişimci kadın liderlerden ortak mesaj: Kadın çalışanlar için eşitlik, fırsat ve destek şart!

Sektörlerinde başarıya ulaşan kadın liderler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında iş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak için yürütülen projeleri ve çözüm önerilerini paylaştı. TÜGEM Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş, Wiky Watch Genel Müdürü Meltem Derbazlar, Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Yüksek Mimar Neda Yağlı ve Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları, kadın istihdamını artırmak adına attıkları adımları ve toplumsal dönüşüm için yapılması gerekenleri anlattılar. Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından gerçekleştirilen “Kadın İstihdamında Türkiye’nin Fotoğrafı” araştırması, iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadın istihdamına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, her 10 iş insanından 9’u kadınların daha fazla istihdama katılması gerektiğini düşünse de, ücret eşitsizliği, kariyer engelleri ve iş-yaşam dengesinde yaşanan sorunlar hâlâ en büyük bariyerler arasında. Kadın istihdamına yönelik politika ve projeler yetersiz kalırken, birçok şirkette kadın çalışanlara yönelik ayrımcılığı önleyecek sistemlerin eksik olduğu görülüyor. Peki, Türkiye’nin önde gelen şirketleri gerçekten pembe yaka dostu mu, yoksa sadece öyle mi görünüyor?

Kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olabilmesi için 131 yıla ihtiyaç var

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, kadınların iş dünyasında erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması için tam 131 yıla daha ihtiyaç var. Türkiye’de ise kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,4 seviyesinde ve yönetici pozisyonlarında kadınların oranı yalnızca yüzde 18,3. Öte yandan, McKinsey’nin yaptığı araştırmalar, kadınların yönetici pozisyonlarında daha fazla yer aldığı şirketlerin yüzde 25’e kadar daha kârlı olabileceğini gösteriyor. Bu veriler, kadınların iş dünyasında karşılaştığı engellerin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir mesele olduğunu ortaya koyuyor.

“Aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında hala ücret farkı var”

TÜGEM Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş, iş dünyasında kadınların önündeki en büyük engellerin başında cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal ön yargılar geldiğini belirtti. Gümüş, aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında hala ücret farkları bulunduğunu ve kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşmasının daha zor olduğunu ifade etti. İş dünyasında kadın istihdamını artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için eşit fırsatların sunulması gerektiğini vurgulayan Gümüş, şirketlerde mentorluk programları, liderlik eğitimleri ve esnek çalışma modelleri gibi uygulamaların yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

“Kadınlar iş ile yaşam dengesini kurmakta zorlanıyor”

Wiky Watch Genel Müdürü Meltem Derbazlar ise, kadınların iş-yaşam dengesi kurmakta zorlandığını ve annelik gibi sorumlulukları ile kariyer hedefleri arasında denge sağlamak için ekstra çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getirdi. Wiky Watch olarak kadın çalışan oranlarının yüzde 62,5 olduğunu belirten Derbazlar, şirketlerinde kadın liderlerin sayısını artırmak için düzenli olarak mentorluk programları, liderlik eğitimleri ve kariyer planlaması stratejileri uyguladıklarını aktardı. Ayrıca, çalışan anneler için özel destek programları, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sunduklarını belirten Derbazlar, kadın çalışanların iş hayatında daha aktif rol almasını teşvik ettiklerini söyledi.

“Cinsiyet rollerinde farkındalık yaratılmasında erkeklerin rolü önemli”

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun ise iş dünyasında kadınların karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin kadınların birbirine destek olmak yerine bazen zorluk çıkarması olduğunu ifade etti. Dursun, iş dünyasında kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer alması için eğitim, mentorluk ve toplumsal farkındalığın artırılmasının şart olduğunu belirtti. Şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 100 olduğunu belirten Dursun, özellikle ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan kadınlara istihdam fırsatı sunduklarını açıkladı. Kadın liderlerin sayısını artırmak için toplumun genelinde cinsiyet rollerine dair farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyen Dursun, erkeklerin de bu dönüşümün bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

“Kreş desteği kadın istihdamını artırabilir”

İş dünyasında kadınların karşılaştığı zorluklar konusunda önemli tespitlerde bulunan Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı ve Yüksek Mimar Neda Yağlı, iş-özel hayat dengesi, yönetim pozisyonlarına erişimde sınırlamalar ve cinsiyet temelli önyargıların, kadınların kariyer yolculuklarındaki en büyük engeller arasında yer aldığını vurguladı. Yağlı, “Şirketler, eşit işe eşit ücret politikası uygulamalı ve işe alım süreçlerinde cinsiyet ayrımı yapmamalıdır. Ayrıca anne olan kadınlara çocuklarının büyüme evresinde kreş gibi destekler verilerek kadın istihdamı artırılabilir” dedi.

Kadın liderlerin sayısını artırmak için neler yapılmalı?

Kadın yöneticiler, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve liderlik rollerine erişebilmesi için şu adımların atılması gerektiğini paylaştı:

- Cinsiyet eşitliği politikalarının benimsenmesi: Kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret eşitsizliği ortadan kaldırılmalı ve eşit fırsatlar sağlanmalı.

- Liderlik ve mentorluk programları: Kadınların kariyerlerini geliştirmeleri için profesyonel destek mekanizmaları oluşturulmalı.

- Esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması: Kadınların iş-yaşam dengesini kurabilmeleri için uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri gibi imkanlar artırılmalı.

- Toplumsal farkındalığın artırılması: Kadınların iş dünyasındaki başarılarının daha fazla görünür kılınması ve kadın rol modellerin teşvik edilmesi sağlanmalı.

- Erkeklerin dahil edilmesi: Kadın-erkek eşitliğini sağlamak için sadece kadınların değil, erkeklerin de bu süreçte bilinçlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.