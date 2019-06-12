'Girişimci Kadın Liderler'e destek

12 Haziran 2019

Danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY'nin (Ernst & Young) küresel çapta düzenlediği ve bu yıl 12. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı™) Türkiye’de bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.

29 Mayıs 2019’de başlayan EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 dönem başvuruları 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. EY Türkiye, başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek; kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunacak. Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin; iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak.

Program kadın girişimcilere ne sağlıyor?

• Türkiye’nin en iyi girişimcileri ve yüksek büyüme göstermiş şirketlerinin liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağa katılma imkanı,

• Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi birikimini artırma fırsatı,

• Potansiyel ortaklıkları, stratejik işbirliklerini, yeni müşteri ve tedarikçiler ile muhtemel sermaye kaynaklarını keşfetme olanağı,

• Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle diyaloglar kurarak liderlik, yöneticilik ve işletme becerilerini geliştirme imkânı,

• Kendilerinin ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırma şansı.

Kimler katılabilir?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen girişimci kadınların şirketlerinin Türkiye merkezli ve en az 3 yıldır faaliyette olması, son 2 yılda en az yıllık 3 milyon TL ciroya sahip olması gerekiyor. Kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında yer alması da koşullar arasında yer alıyor. EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 29 Temmuz 2019 tarihine kadar www.ey.com/tr/eww web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek.