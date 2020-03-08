Girişimci kadınlar Şanlıurfa’da buluştu

08 Mart 2020

Canan SAKARYA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları” Şanlıurfa’da yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 50 ilden Kadın Girişimci Kurul başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceği, zenginliği ve refahının girişimcilikte olduğunu belirterek, “1,5 milyon girişimcimiz ve işletmemiz var, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. Yani 1 girişimci, 10 istihdam demek. Bu girişimciler yıllarca atıl bıraktığımız, görmezden geldiğimiz kadınlarımızdan çıkacak. Biz yıllarca kadınlarımıza ‘sen bu işi yapamazsın’ demişiz. Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. 10 sene önce, 2009’da, tüm girişimciler içinde, kadınların oranı neydi? Sadece yüzde 6. Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. On sene sonra, 2019 itibariyle, toplam kadın girişimci sayımız, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık. Oran olarak da kadınlar yüzde 10’u geçti” dedi.

Erkek girişimci sayısı azaldı

Erkek girişimci sayısının 10 yıl önce 1 milyon 130 bin olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bugün ise bu sayının 1 milyon 120 bine düştüğüne dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, “Yani bırakın artmayı, azalmış, erkeklerin nefesi tükenmiş. İşte bundan dolayı hep diyoruz ki, erkeklerle ancak buraya kadar geldik. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı. Demek ki girişimciliğin geleceği kadınların elinde” dedi.Türkiye’nin daha fazla kadın girişimci çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 7 bini aşan girişimci üyesiyle Kadın Girişimciler Kurulu’nun Türkiye’deki en büyük kadın meslek örgütü haline geldiklerini söyledi.

Odalarda 9 kadın başkan

Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı ve kadın meclis başkanı sayısının 9’a yükseldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üye sayısının 48, kadın meclis üye sayısının 235’e çıktığını söyledi. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısının da 800’ü bulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Özetle son 10 yılda iyi bir sıçrama gerçekleştirdik. Ama yetmez. Daha da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10’a girmeliyiz. Buradan projeler, hizmetler üretin. Üniversitelere gidin, öğrenci kulüplerinde, bir araya gelin, kendi hikayenizi anlatın. Valilik, belediye, kalkınma ajansı ve üniversitelerle irtibat içinde olun, birlikte projeler tasarlayın. Zira proje iyiyse, kamudan ve özellikle de büyük şirketlerden bütçe bulunabiliyor” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’dan Feride Candemir’in kurduğu ev yemekleri işletmesinin yerel lezzetler yarışmasında 81 il arasında ilk 10’a girdiğini ve ödül kazandığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik alanlarında çalışanların sadece yüzde 25’inin kadın olduğuna dikkat çekerek, “Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı çıkmamız gerekiyor. ‘Kadının yeri evidir’ yaklaşımı kabul edilemez. Kadın, hayatın her alanında olmalıdır” dedi.

Yazmacı: Var olmaya, üretmeye devam edeceğiz

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın kadın girişimciliği açısından zor bir bölge olduğuna dikkat çekerek, “ İnanıyoruz ki her zorluk aşılmak için. Türk kadını güçlüdür. Önce kadının kendine olan inancı olumluya dönüştürülmeli. Uğraşı alanımız kadın olmalı. Üreten, emek veren kadınlar hayatın her alanında varız. Emek veren, üreten, var eden güçlü kadınların toprağındayız. Biz varız ve var olmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.