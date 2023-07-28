Girişimci kadınlara 10 bin TL 'dijital reklam' desteği

Türkiye’de 2017’den bu yana ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla, 43 binden fazla girişimci kadın, 200 den fazla kadın kooperatifi ve 51 sivil toplum kuruluşuna katkı sağlayan Hepsiburada, kadın kooperatiflerine destek için Şekerbank’la işbirliğine imza attı. Hepsiburada, bünyesinde satış yapan kadın kooperatiflerine Şekerbank iş birliğiyle 10 bin TL'lik HepsiAds dijital reklam desteği ve bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansmana erişim imkânı sunacak.

Finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek isteyen kadın kooperatifleri, Şekerbank’tan 250 bin TL’ye kadar nakit desteği de alabilecek. Ayrıca bir yıl boyunca POS aidat muafiyeti ve ücretsiz EFT/havale hakkına sahip olacak. HepsiAds’den faydalanan işletmelerin, Hepsiburada üzerinden verdikleri reklamlarla ziyaret trafiklerini 10 kat ve satışlarını 3 kat artırma imkanı bulabildiği belirtildi.

20 milyon TL'lik satış hacmi

İş birliğiyle, kadın kooperatiflerine dijital reklam destek paketi kapsamında 20 milyon TL’lik satış hacmi imkanı oluşturulması hedefleniyor.

"Her zaman kadınların yanındayız"

İşbirliğinin imza töreninde konuşan Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları söyledi: “Hepsiburada ile iş birliği içinde olduğumuz ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programı sayesinde de Türkiye’nin neresinde olursa olsun kadın üreticilerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek, satış fırsatlarını artırmak için özel bir dijital reklam ve finans kaynağı sunacağız. Girişimci kadınlarımızın ürettiklerini daha geniş pazarlara sunmanın ve satışlarını artırmanın yollarını göstererek, söz konusu girişimleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştiren ilk banka olarak, kadınlarımızın üretime devam edebilmesi için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

43 bin'den fazla girişimci kadına destek

Kadın girişimcilere destek olmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılından bu yana, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla, girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında destek sağlıyoruz.

E-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların yanında yer aldık ve programımızla bugüne kadar 43 binden fazla girişimci kadına, 220’ye yakın kadın kooperatifine ve 30 sivil toplum kuruluşuna katkı sağladık. Şekerbank ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliğimizle de kadın kooperatiflerinin finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de şirket olarak bugüne kadar yaptığımız gibi tüm imkanlarımızı sunarak girişimci kadınları güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.