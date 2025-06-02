Girişimcilere müjde: Bakan Kacır, destek tutarlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı'na ilişkin bazı detayları paylaştı.

Kacır, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağladıklarını kaydetti.

Kacır ayrıca, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda desteğe 150 bin TL daha ilave edileceğini de belirtti.

Başvurular 2-30 Haziran tarihlerinde

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır, programa başvuruların 2-30 Haziran tarihlerinde yapılacağını, geri ödemelerin ise 36 ay sonra başlayacağını ifade etti:

"Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize @KOSGEB

aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz.

Girişimlerin büyümesi için gereken destekler bu programda var.

Bilişim

İmalat

Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin;

Personel maaşı

Yazılım

Makine-teçhizat Hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz.

Geri ödemeler 36 ay sonra

Başvurular: 2 - 30 Haziran

Detaylar: http://kosgeb.gov.tr"