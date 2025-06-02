Girişimcilere müjde: Bakan Kacır, destek tutarlarını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı kapsamında yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağladıklarını belirtti. Kacır ayrıca, geri ödemelerin 36 ay sonra başlayacağını da kaydetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı'na ilişkin bazı detayları paylaştı.
Kacır, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağladıklarını kaydetti.
Kacır ayrıca, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda desteğe 150 bin TL daha ilave edileceğini de belirtti.
Başvurular 2-30 Haziran tarihlerinde
Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır, programa başvuruların 2-30 Haziran tarihlerinde yapılacağını, geri ödemelerin ise 36 ay sonra başlayacağını ifade etti:
"Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize @KOSGEB
aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz.
Girişimlerin büyümesi için gereken destekler bu programda var.
Bilişim
İmalat
Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin;
Personel maaşı
Yazılım
Makine-teçhizat Hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz.
Geri ödemeler 36 ay sonra
Başvurular: 2 - 30 Haziran
Detaylar: http://kosgeb.gov.tr"
Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize @KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. 🚀✨— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 2, 2025
Girişimlerin büyümesi için gereken destekler bu programda var.👇
💻 Bilişim
🏭 İmalat
🔬 Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin;
⚙️… pic.twitter.com/BNONkrwqyO