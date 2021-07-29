Girişimde hizmet, ciroda ticaret ilk sırada

Türkiye'de geçen yıl faal girişimlerin yüzde 43,2'si hizmet, yüzde 36,6'sı ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9'unu oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre, 2020'de faal olan girişimlerin yüzde 43,2'si hizmet, yüzde 36,6'sı de ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9'unu oluştururken, sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,9 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 46'lık payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği ve istihdamı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 34,1 olarak kayıtlara geçti.

Aktif girişimci sayısı 3,3 milyon

Geçen yıl üretim değeri imalatta 2 trilyon 839 milyar lira, ticarette 713 milyar, inşaatta 584 milyar, ulaştırma ve depolamada 463 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar lira olarak hesaplandı.

2020'da ciro payının yüzde 34'ünü 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 26'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 20'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,8'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,1'ini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4'ünü 50-249 büyüklük grubu teşkil etti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,6'sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Söz konusu faaliyetlerde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,9'unu, cironun yüzde 37,8'ini oluşturdu.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 304 bin 54 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 trilyon 576 milyar lira, üretim değeri 6 trilyon 32 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 651 milyar lira olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 trilyon 424 milyar lira olarak gerçekleşti. İstihdam ise 15 milyon 953 915 kişi olarak kayıtlara geçti.