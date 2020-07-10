Girişimde ilk üç: e-Playout, Algae Biodiesel, Wastespresso

10 Temmuz 2020

TÜSİAD ‘Bu Gençlikte İş Var!’ girişimcilik programı kapsamında nakit desteklenecek şirketler ilk kez dijital ödül töreninde belirlendi. Birincilik ödülü, dünyanın yükselen trendi e-spor üzerine Türkiye’de spor sektörü ve oyuncularının buluşma yeri olmaya aday bir platform tasarlayan e-Playout’a verilirken; atık su ve baca gazlarını mikroalglar yardımıyla arıtarak karbon nötr biyodizel üreten Algae Biodiesel, ikincilik ödülü aldı. Kahve atıklarından doğada 60 günde çözülebilen tek kullanımlık plastikler üreten Wastespresso ise üçüncülük ödülünü kazandı.

80 ilden 183 başvuru

Türkiye genelinde girişimcilik dönüşümünü tetiklemek amacıyla 2011’den beri düzenlenen program, 2020 döneminde Türkiye’nin 80 ili ve 183 üniversitesinden başvuru aldı. Törende jüri üyeliğini TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesi ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Turcas Petrol AŞ ve Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen üstlendi.

Pandemi, işbirliğine yaradı

Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, COVID-19’un herkesi önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek değişimlerin yaşandığı bir bilinmezliğe ittiğini belirterek, “Sosyal ilişkilerimizden çalışma hayatımıza kadar tüm ezberlerimizin bozulduğuna; ekonomi, teknoloji ve politika trendlerinin hiç görmediğimiz oranda değiştiğine şahit olduk. Sorunların; hedeflerin ve çözümlerin küresel hale geldiği günümüzde, pandeminin birçok alanda tetiklediği yıkıcı dönüşümü, yaratıcı bir güce çevirmek bizim elimizde” dedi. Bu süreci iş dünyası açısından değerlendirdiğimizde işlerin geleceği konusunu ele alırken en beklenmeyen aykırı senaryoları bile dikkate almak gerektiğini anladıklarını söyleyen Kaslowski, “Şirketler olarak iş yapış şekillerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz ve adeta bir dijital dönüşüm ve inovasyon sınavından geçtiğimiz bu dönemde, girişimciler ile kurulan işbirliklerinin önemi arttı. Çokça kez gündeme getirdiğimiz startup-büyük şirket işbirliklerinin desteklenmesinin ülke ekonomisi ve istihdam açısından kritik önem taşıdığını bu sayede tecrübe ettik. Önümüzdeki dönemde bu işbirliklerinin artacağına inanıyorum” diye konuştu.