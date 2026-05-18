Girişimler SAHA’ya çıktı
İTÜ ARI Teknokent’in firma ve girişimleri, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yeni teknolojilerini tanıttı. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, yerli girişimlere özel stratejiler geliştirmenin önemine değindi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
İTÜ ARI Teknokent, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda girişimleriyle birlikte yer aldı. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ARC Aerospace, GUARTEC, Hyperever, İYİMETAL, SEMAI ve Torkman, fuar boyunca geliştirdikleri ileri teknoloji çözümlerini sektör profesyonelleri ve uluslararası paydaşlarla buluşturdu. İTÜ ARI Teknokent standı fuarın ilk gününde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata tarafından ziyaret edildi. Ardından İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da girişimlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Savunma sanayiinden havacılık ve uzay teknolojilerine, yapay zekâ destekli robotik sistemlerden ileri mühendislik ve üretim çözümlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren girişimler, fuar süresince birçok önemli görüşme gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle yapılan temaslar kapsamında yeni iş birlikleri, teknoloji geliştirme süreçleri ve potansiyel ticari anlaşmalar üzerine görüşmeler yapıldı. Fuarda öne çıkan gelişmelerden biri ise İTÜ ARI Teknokent firmalarından Hyperever ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan “Dört Bacaklı Hibrit Robot Geliştirilmesi (AKBAŞ) Projesi” iş birliği oldu. İmza törenine SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, SSB Harekat Destek Grup Başkanı Hacı Ömer Karakuzu ve Hyperever Genel Müdürü Çayan Baykal katıldı. SAHA 2026 kapsamında firmalar, yalnızca ürün ve teknolojilerini sergilemekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası pazarlara açılma, stratejik ortaklık geliştirme ve yatırımcılarla doğrudan temas kurma fırsatı da yakaladı.
Yerli girişimlere özel stratejiler
Fuara ilişkin konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şunları söyledi: “İTÜ ARI Teknokent bünyesinde, savunma sanayii stratejisinde teknolojik büyümeyi artırmaya ve yerli girişimlerin bu sektöre yönelik dönüşümünü hızlandırmaya dair stratejiler yürütüyoruz. Yerli teknoloji firmalarının ve savunma odaklı girişimlerin uluslararası alanda etki genişletme amacıyla küresel iş birlikleri geliştiriyoruz. SAHA 2026, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası kurumlarla doğrudan temas kurabilmesi açısından son derece değerli bir platform sundu. Fuar boyunca firmalarımızın gerçekleştirdiği görüşmeler ve kurduğu bağlantılar, ülkemizin yüksek teknoloji üretim kapasitesini ve girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.”
SAHA İSTANBUL 2026’daki İTÜ ARI Teknokent girişimleri
ARC Aerospace: Havacılık ve uzay projeleri için ileri mühendislik, üretim ve Ar-Ge çözümleri sunan şirket, yüksek hassasiyet gerektiren sistemlerde uzmanlaşarak kompleks bileşenleri uçuşa hazır hale getiriyor. Teknik derinlik ile üretim kabiliyetini tek yapıda toplayan bu yaklaşım, projeleri hızlandırıyor ve hata riskini düşürüyor.
GUARTEC: Balistik koruma ve ileri güvenlik çözümleri geliştiren şirket, zırh teknolojileri ve koruyucu sistemler alanında uzmanlaşıyor. Yüksek dayanım ve sertifikalı performans sunan ürünler, kritik görevlerde güvenliği üst seviyeye taşıyor.
Hyperever: Türkiye merkezli bir robotik girişim tarafından geliştirilen, yapay zekâ destekli dört ayaklı robot köpek projesi olan girişim, ileri hareket kabiliyeti, otonom karar alma ve çevresel algılama teknolojilerini tek platformda birleştiriyor. Zorlu ve riskli sahalarda görev alabilen akıllı sistemler geliştiren Hyperever, güvenlik, keşif, endüstriyel denetim ve veri toplama süreçlerinde aktif rol üstleniyor.
İYİMETAL: Çevre dostu ve sürdürülebilir yüzey işlemleri ile döküm alüminyumun performansını artıran girişim, elektrokimyasal teknolojilerle yüzeyleri daha dayanıklı, işlevsel ve korozyona karşı dirençli hale getiriyor. Standart kaplama sunmayarak, malzemenin ömrünü uzatan ve performansını yükselten çözümler geliştiren bu yaklaşım, özellikle zorlu koşullarda çalışan ürünler için kritik avantaj sağlıyor.
SEMAI: Havacılık ve ileri mobilite teknolojileri geliştiren bir mühendislik şirketi olan SEMAI, insansız hava araçları ve yeni nesil ulaşım sistemlerine odaklanıyor. Tasarım, yazılım ve sistem entegrasyonunu birlikte sunan şirket, karmaşık mühendislik problemlerini uygulanabilir çözümlere dönüştürüyor. Bu yaklaşım, projelerin daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor ve teknik başarı oranını artırıyor.
Torkman: Ar-Ge ve Ür- Ge odağıyla yenilikçi mühendislik çözümleri geliştiren ve müşterilerine doğrudan değer üreten şirket, tasarım, fabrika kurulumu, tesis geliştirme, makine mühendisliği ve proses optimizasyonu alanlarında derin uzmanlık sunuyor. Karmaşık endüstriyel problemleri analiz eden ve verimli, sürdürülebilir çözümler üreten şirketin bu yaklaşımı, maliyetleri düşürüyor, üretim performansını artırıyor ve rekabet gücünü güçlendiriyor.