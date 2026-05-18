Girişimler SAHA’ya çıktı

İTÜ ARI Teknokent, SAHA 2026 Uluslararası Savun­ma, Havacılık ve Uzay Sa­nayi Fuarı’nda girişimleriyle birlikte yer aldı. İTÜ ARI Tek­nokent bünyesinde faaliyet gösteren ARC Aerospace, GU­ARTEC, Hyperever, İYİME­TAL, SEMAI ve Torkman, fu­ar boyunca geliştirdikleri ile­ri teknoloji çözümlerini sektör profesyonelleri ve uluslarara­sı paydaşlarla buluşturdu. İTÜ ARI Teknokent standı fuarın ilk gününde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile İTÜ Rek­tör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata tarafından ziyaret edildi. Ardından İTÜ ARI Tek­nokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da girişimler­le bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Savunma sanayiinden havacı­lık ve uzay teknolojilerine, ya­pay zekâ destekli robotik sis­temlerden ileri mühendislik ve üretim çözümlerine kadar ge­niş bir yelpazede faaliyet gös­teren girişimler, fuar süresince birçok önemli görüşme gerçek­leştirdi. Yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle yapılan temas­lar kapsamında yeni iş birlikle­ri, teknoloji geliştirme süreçle­ri ve potansiyel ticari anlaşma­lar üzerine görüşmeler yapıldı. Fuarda öne çıkan gelişmeler­den biri ise İTÜ ARI Tekno­kent firmalarından Hyperever ile Savunma Sanayii Başkan­lığı (SSB) arasında imzalanan “Dört Bacaklı Hibrit Robot Ge­liştirilmesi (AKBAŞ) Projesi” iş birliği oldu. İmza törenine SSB Başkan Yardımcısı Hüse­yin Avşar, SSB Harekat Destek Grup Başkanı Hacı Ömer Ka­rakuzu ve Hyperever Genel Müdürü Çayan Baykal katıldı. SAHA 2026 kapsamında fir­malar, yalnızca ürün ve tekno­lojilerini sergilemekle kalma­yıp aynı zamanda uluslararası pazarlara açılma, stratejik or­taklık geliştirme ve yatırımcı­larla doğrudan temas kurma fırsatı da yakaladı.

Yerli girişimlere özel stratejiler

Fuara ilişkin konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdü­rü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şun­ları söyledi: “İTÜ ARI Tekno­kent bünyesinde, savunma sa­nayii stratejisinde teknolojik büyümeyi artırmaya ve yerli girişimlerin bu sektöre yöne­lik dönüşümünü hızlandırma­ya dair stratejiler yürütüyoruz. Yerli teknoloji firmalarının ve savunma odaklı girişimlerin uluslararası alanda etki geniş­letme amacıyla küresel iş bir­likleri geliştiriyoruz. SAHA 2026, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında fa­aliyet gösteren firmalarımızın uluslararası kurumlarla doğ­rudan temas kurabilmesi açı­sından son derece değerli bir platform sundu. Fuar boyun­ca firmalarımızın gerçekleş­tirdiği görüşmeler ve kurduğu bağlantılar, ülkemizin yüksek teknoloji üretim kapasitesini ve girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.”

SAHA İSTANBUL 2026’daki İTÜ ARI Teknokent girişimleri

ARC Aerospace: Havacılık ve uzay projeleri için ileri mühendislik, üretim ve Ar-Ge çözümleri sunan şirket, yüksek hassasiyet gerektiren sistemlerde uzmanlaşarak kompleks bileşenleri uçuşa hazır hale getiriyor. Teknik derinlik ile üretim kabiliyetini tek yapıda toplayan bu yaklaşım, projeleri hızlandırıyor ve hata riskini düşürüyor.

GUARTEC: Balistik koruma ve ileri güvenlik çözümleri geliştiren şirket, zırh teknolojileri ve koruyucu sistemler alanında uzmanlaşıyor. Yüksek dayanım ve sertifikalı performans sunan ürünler, kritik görevlerde güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Hyperever: Türkiye merkezli bir robotik girişim tarafından geliştirilen, yapay zekâ destekli dört ayaklı robot köpek projesi olan girişim, ileri hareket kabiliyeti, otonom karar alma ve çevresel algılama teknolojilerini tek platformda birleştiriyor. Zorlu ve riskli sahalarda görev alabilen akıllı sistemler geliştiren Hyperever, güvenlik, keşif, endüstriyel denetim ve veri toplama süreçlerinde aktif rol üstleniyor.

İYİMETAL: Çevre dostu ve sürdürülebilir yüzey işlemleri ile döküm alüminyumun performansını artıran girişim, elektrokimyasal teknolojilerle yüzeyleri daha dayanıklı, işlevsel ve korozyona karşı dirençli hale getiriyor. Standart kaplama sunmayarak, malzemenin ömrünü uzatan ve performansını yükselten çözümler geliştiren bu yaklaşım, özellikle zorlu koşullarda çalışan ürünler için kritik avantaj sağlıyor.

SEMAI: Havacılık ve ileri mobilite teknolojileri geliştiren bir mühendislik şirketi olan SEMAI, insansız hava araçları ve yeni nesil ulaşım sistemlerine odaklanıyor. Tasarım, yazılım ve sistem entegrasyonunu birlikte sunan şirket, karmaşık mühendislik problemlerini uygulanabilir çözümlere dönüştürüyor. Bu yaklaşım, projelerin daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor ve teknik başarı oranını artırıyor.

Torkman: Ar-Ge ve Ür- Ge odağıyla yenilikçi mühendislik çözümleri geliştiren ve müşterilerine doğrudan değer üreten şirket, tasarım, fabrika kurulumu, tesis geliştirme, makine mühendisliği ve proses optimizasyonu alanlarında derin uzmanlık sunuyor. Karmaşık endüstriyel problemleri analiz eden ve verimli, sürdürülebilir çözümler üreten şirketin bu yaklaşımı, maliyetleri düşürüyor, üretim performansını artırıyor ve rekabet gücünü güçlendiriyor.