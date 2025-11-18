Girişimlere 68 milyon TL’lik “melek yatırımcı” desteği

Sistem, uygulama yönetmeliği­nin Şubat 2013’te yürürlüğe gir­mesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013’te gerçekleştirildi.

1183 melek yatırımcı lisansı düzenlendi

Söz konusu tarihten bu ya­na iptal edilenler hariç 1183 me­lek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 636’sı aktif durum­da bulunuyor. Uygulama kapsa­mında 2023’te 158, 2024’te 98, 2025’in 9 aylık döneminde 60 li­sans verildi. Lisans başvuruları­nın %69,15’inin yüksek gelir veya servet sahibi, %30,85’inin ise tec­rübeli olduğu belirlendi. Türki­ye’de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Ha­ziran 2013’ten bugüne kadar baş­langıç veya büyüme aşamasın­daki 99 yatırım için 265 yatırım­cı toplam 68 milyon 67 bin 861 lira sermaye aktardı. Bu yılın 9 aylık döneminde 28 yatırımcının 18 ya­tırım için 22 milyon 625 bin 78 li­ra sermaye aktardığı görüldü.