Girişimlere 68 milyon TL’lik “melek yatırımcı” desteği
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat Haziran 2012’de çıkarıldı.
Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013’te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013’te gerçekleştirildi.
1183 melek yatırımcı lisansı düzenlendi
Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1183 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 636’sı aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2023’te 158, 2024’te 98, 2025’in 9 aylık döneminde 60 lisans verildi. Lisans başvurularının %69,15’inin yüksek gelir veya servet sahibi, %30,85’inin ise tecrübeli olduğu belirlendi. Türkiye’de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013’ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 99 yatırım için 265 yatırımcı toplam 68 milyon 67 bin 861 lira sermaye aktardı. Bu yılın 9 aylık döneminde 28 yatırımcının 18 yatırım için 22 milyon 625 bin 78 lira sermaye aktardığı görüldü.