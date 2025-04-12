Girit’ten Manavgat’a gastronomi köprüsü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” ilçenin tarihsel geçmişinin önemli bir parçasını oluştu ran Giritlileri buluşturacak. Festival, denizi ile tarihi buluşturan Apollon Tapınağı’nda açık hava müzesi olan Side Antik Kenti’nde düzenlenecek. Festivalde Girit’e özgü yemekler, müzikler ve halk dansları yer alacak.

İstanbul’da Melas Hotel’de gerçekleştirilen festival tanıtım toplantısında Türkiye, Yunanistan ve Avrupa medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Manavgat Bele diye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, 3 bin yıllık tarihe sahip Side’nin Girit kültürüyle harmanlanarak sanat, müzik, gastronomi ve etnografik mirasın bir arada yaşatıldığı eşsiz bir yerleşim olduğunu vurguladı. Kara, bu büyülü atmosferde Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’ni organize ederek bir il ke imza atacaklarını söyledi.

“Manavgat, 12 ay boyunca turizmin merkezi olacak”

Manavgat’ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz’in en çok tercih edilen ta til beldeleri arasında ilk sıralar da yer aldığını vurgulayan Kara, “Manavgat’ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat’ta 12 ay boyunca hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendiril miş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Sadece yaz aylarına sıkışmayan, doğasıyla, kültü rel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla her mevsim canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Manavgat’ı yılın 12 ayında keşfedilecek bir kent olarak konumlandırmak için projelerimizi birbir uygula maya başladık” dedi.

Manavgat’a 5,7 milyon turist geldi

Manavgat’ın Türkiye turizmindeki öncü konumunu ra kamlarla ortaya koyan Başkan Kara, konaklama kapasitesi ve hizmet çeşitliliğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İlçemizde 423 konaklama tesisi bulunuyor ve bu tesislerde 193 bin yatak kapasitesi mevcut. Bu güçlü altyapı, 2024 yılında başta Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turistin ilçemizi ziyaret etmesine olanak sağladı. Manavgat, Türkiye'nin toplam 61 milyar dolara ulaşan turizm gelirine 6,65 milyar dolarlık katkısıyla büyük bir ekonomik değer üretti’’ diye konuştu. Diğer yandan Side’de yaşa yan Giritlilerin daha çok Hanya’dan geldiğini ve bundan dolayı festival hazırlıkların da Girit’in Hanya Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Kara, Manavgat Belediyesi ve Hanya Belediyesi’nin kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla “kardeş belediye” olacağını duyurdu.