Girme Barajı, ekonomiye yılda 32,3 milyon lira kazandıracak

30 Ekim 2020

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Muğla'daki yatırımlarına ilişkin açılama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, söz konusu yatırımların giderek arttığına dikkat çekti.

Muğla'da modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını vurguladı.

Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Temelden 71,5 metre yüksekliği, 12,75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor." dedi.

Kaynak: AA