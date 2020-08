'Global Konuşmalar' bugün Tosyalı'yı ağırladı

05 Ağustos 2020

Dünya Dijital'de iki haftada bir canlı yayınlanan 'Global Konuşmalar' bugün Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'yı ağırladı.

Buse Biçer'in moderatörlüğünü yaptığı bugünkü canlı yayına Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman, DÜNYA yazarı Servet Yıldırım, gazeteciler Vahap Munyar, Abdurrahman Yıldırım eşlik etti.

Canlı yayından notlar:

Böyle bir pandemiyi asla öngörmemiştik. Kurgu film gibi… Sürdürülebilirlik çok önemli. İhracat, yurtdışı yatırım kolay değil" diyen Tosyalı sözlerine böyle devam etti:

"Global şirketler, artık pazarlarda lokalleşerek üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Cezayir’de bir etap yatırıma daha başlıyoruz. Yatırımımız 3 milyar dolara yaklaştı. Buradaki yatırımımızın tutarı 5 milyar doları geçecek. Cezayir’de 4 milyon tondan fazla üretim yapıyoruz. Buradaki üretimimizin ana hedefi Cezayir iç piyasası. Ama ihracat da yapıyoruz buradan. Gittiğimiz ülkede sadece işimize odaklanıyoruz. Sektörümüzde iş yapıyoruz. Sürdürülebilirliğe bakıyoruz. Oranın parçası olmaya çalışıyoruz. Senegal’de yatırıma başladık. Angola’da yatırıma hazırlanıyoruz. Buralarda her ülkenin kendi doğasına uygun üretim dizayn ediyoruz. Afrika’daki yatırımlarımızda inşaat demiri üretiyoruz. Türkiye’de ise yassı ürün üretiyoruz. 2015 yılında Afrika’da yaptığımız ilk iki yatırımın her şeyini, yüzde 100’ünü Türkiye’den götürdük. Toplamda baktığımızda, Afrika’da yaptığımız bütün yatırımlarımız için gerekli makine ve ekipmanın yüzde 60-70’i Türkiye’den gitti.Geçen yılki veriler gözüne alındığında uluslararası alanda büyüklük açısından 70. Sıradayız. Amacımız demir çelikte dünyada ilk 50’ye girmek. Türkiye’den de dünyası markası çıkar mı, çıkar. Ama başka ülkelerde de yatırım yapabilmek, dünyaya açılabilmek gerekli. Cezayir’de bu ülkenin yasalarına göre kurulan Cezayir şirketiyiz. Ama biz Türküz. Sonuçta kendi kültürümüzle oradayız. Bizi, bulunduğumuz ülkedeki sanayi yatırımlarımız kadar, sosyal alandaki girişimlerimiz ve yatırımlarımız da heyecanlandırıyor. Angola’da demir üretimine ilişkin maden yatırımlarımız da olacak. Anlaşmalarımızı yaptık. Maden işletmesi de yapacağız orada. Afrika’da Çinlilerin ayak basmadığı yer yok. Maalesef bizden önce başlamışlar ve belirli sistematikle gidiyorlar. Birçok yeri kapatmışlar.Çin ince bir strateji ile Afrika’da ilerliyor. Ciddi kaynaklar ayırıyor. Hibeler yapıyorlar. Yatırım yapıyorlar.Cezayir’deki yatırımımızda çalışan Türk sayısı 700, Cezayirli sayısı 4.000 kadar.Çinliler, büyük imkanlarla Afrika’dalar. Ancak insan ilişkileri, sosyal yatırımlar bakımından biz onlardan daha iyi durumdayız. Türk yatırımcı olarak Senegal’deyiz. Bize özel ekonomik bölge statüsü sağlandı. Çelik yatırımına başlıyoruz. Senegal’de bize tanınan özel ekonomik bölge, endüstri bölgesi Türkiye’den gelecek her yatırımcıya açık. Her türlü altyapı sağlanmış durumda. Cezayir’de otomotiv yatırımcılarımızı görmek isterim. Muazzam bir otomotiv yan sanayimiz var. Orada gerçekten çok iyi bir pazar var. Senegal’deki yatırımımızın tutarı 200 milyon dolar oldu. Daha da büyüyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye’nin yararına bir maden yatırım imkanı olursa değerlendirebiliriz. Şirketlerimizi halka açma düşüncesi şu an yok. Biraz zaman geçsin, belki İskenderun’daki yatırımımızı tamamladıktan sonra bunu düşünebiliriz. Türkiye 7 milyon ton yassı çelik ithal etti. İskenderun yatırımı ile birlikte bunun 4 milyon tonunu ikame etmiş olacağız. Yatırımlar tamamlandığında Türkiye’nin 2-3 yıl içinde yassı çelik ithalatına ihtiyacı kalmayacaktır.