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'Global Konuşmalar' bugün Tosyalı'yı ağırlıyor

Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesaplarında saat 14:00'te başlayacak programda Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı soruları yanıtlayacak...

'Global Konuşmalar' bugün Tosyalı'yı ağırlıyor
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Dünya Dijital'de iki haftada bir canlı yayınlanan 'Global Konuşmalar' bugün Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'yı ağırlıyor. 

Buse Biçer'in moderatörlüğünü yaptığı bugünkü canlı yayına Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman, DÜNYA yazarı Servet Yıldırım,  gazeteciler Vahap Munyar, Abdurrahman Yıldırım eşlik ediyor.

Saat 14:00'de Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesaplarında canlı yayındayız!..

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