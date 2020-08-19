Global Konuşmalar: Sonbahara doğru küresel piyasalar ve Türkiye

19 Ağustos 2020

Dünya Gazetesi youtube kanalında Buse Biçer yönetiminde bir araya gelen Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Yazarı Servet Yıldırım, Gazeteci Abdurrahman Yıldırım ve Global Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman “Sonbahara doğru küresel piyasalar ve Türkiye”yi konuşuyorlar.

Global Konuşmalar’da Güngör Uras anılıyor

Usta gazeteciler, Güngör Uras’ın ekonomi basınının gelişimine katkılarını anlattılar. Güngör Uras’ın ekonomiyi anlatmak üzere yarattığı Ayşe Teyze’ye vurgu yapıldı.

Hakan Güldağ; “Bize 37 yıldır aralıksız, bir disiplin içinde yazdı.”

Servet Yıldırım: Enflasyon, son yıllık ortalamalara göre devam ederse bu yılı 11,39 ile kapatırız. Enflasyon yükselmesi algısı var. Ciddi bir tehdittir bu. Döviz arttığında, içinde ithal girdi olmayan ürünlerin de fiyatları artıyor. Enflasyon artıyor beklentisi her ürünün fiyatını artıyor. Enflasyon dışında ikinci önemli konu işsizlik ve istihdamdır.