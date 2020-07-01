Global Konuşmalar'da haftanın konusu: Küresel Değerler Zinciri ve Türkiye

01 Temmuz 2020

Dünya Gazetesi Youtube kanalında Buse Biçer yönetiminde Global Konuşmalar: Küresel Tedarik ve Değer Zinciri konulu webinarda bir araya gelen Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, gazeteciler Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Abdurrahman Yıldırım “Küresel Değerler Zinciri ve Türkiye”yi konuştular.



Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Kovid sürecinin dünya tedarik zincirini derinden etkileyeceği görüşünü savundu.



“Nerede tüketilecekse orada üret modelinin” artık geçerli olacağını anlatan Steven Young, şunları söyledi: “Bu durum Türk firmalarına fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin Almanya ile kapsamlı ilişkisi var. Almanya’nın AB dönem başkanlığında sistematik bir çalışmaya girilebilir. Gümrük Birliği’nde kesinlikle iyileştirmeler gerekiyor. Türkiye Almanya için cazip bir iş ortağı haline gelebilir.”



Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman da, “kovid döneminde tedarik zincirindeki kırılmalar dolayısıyla ciddi küçülme yaşandığına” dikkat çekerek, “yeni dönemde Türkiye coğrafi konumu ve işgücü açısından avantajlı. Çin yeni dönemde kesinlikle kaybeden ülke olacak” dedi.

ABD’nin yeni dönemde Çin’e karşı çok katı önlemler alacağı, pandeminin acısını Çin’den çıkaracağı, bu süreçten Euro’nun güçlenerek çıkacağı, ABD’nin darbe yiyeceği, 2-5 yıl içinde Türkiye’nin AB üyeliğinde de gelişme yaşanacağı öngörülerinde bulunan Kutman, şunları söyledi:

“Çin’den pay alabilmek için Türkiye’nin bir an önce Almanya ile yakınlaşması ve Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi gerekir.”

Global Yatırım Holding Başkanı Mehmet Kutman, bir soru üzerine “Türkiye’de finansman sorunu yok. Krediler mevcut. Kredi maliyeti yüksek ama likidite bolluğu sözkonusu” dedi.