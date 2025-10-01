Global Marketing Summit 2025 İstanbul’da pazarlamanın yıldızları buluşuyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Global Marketing Summit 2025, 15-16 Ekim tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması, günümüz iş dünyasının en kritik başlıklarından biri olan “Yapay Zekâ ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama”. Etkinlik, pazarlama guruları, iş dünyasının önde gelen liderleri, tasarımcılar, yazarlar ve sanatçıları bir araya getirerek, sektör profesyonellerine eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Zirvenin en dikkat çekici oturumlarından biri, Türk müzik dünyasının “Süperstar”ı Ajda Pekkan’ın katılacağı özel söyleşi olacak. Pekkan, kendi sanat yolculuğunu, marka değerlerini ve sanat ile pazarlamanın kesişim noktalarını paylaşacak. 15 Ekim saat 15.30’da gerçekleşecek bu oturum, zirvenin en çok ses getiren etkinliklerinden biri olmaya aday.

Her yıl onur konuşmacısı olarak yer alan, “Modern Pazarlamanın Babası” Dr. Philip Kotler de bu yıl beşinci kez zirvede konuşacak. Kotler, “Pazarlama, Değişen Dünyayla Karşı Karşıya” başlıklı sunumunda küresel pazarlama trendlerini değerlendirecek.

Zirvede ayrıca Bryan Eisenberg, Jeremy Prasetyo, Nicole Alexander, Cris Beswick, Mark Hamilton Eckhardt, Jon Haywood, Hannah Shevell, Tony Stearns, Kelly McConville gibi dünya çapında tanınan uzmanlar yer alacak. Toplamda 150’den fazla konuşmacı, masterclass ve workshoplarla pazarlama profesyonellerine ilham verecek.

Organizasyonun ev sahibi KREA M.I.C.E.’in CEO’su Seda Mızraklı Ferik, bu yıl zirvenin daha kapsayıcı, çeşitli ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlandığını vurguladı. Kadın ve erkek konuşmacı oranındaki eşitlik, karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalar ve global ölçekte çeşitliliğe verilen önemle, zirvenin dünyadaki örnek etkinliklerden biri olduğu belirtildi.

Ayrıca, 14-17 Ekim tarihleri arasında fiziksel katılımcılara özel online içerikler sunulacak ve bu içerikler ömür boyu erişilebilir olacak. Zirve kapsamında ayrıca CMO Circle özel öğle yemeği de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 143 ülkeden 60 binden fazla kişinin çevrim içi katıldığı etkinlik, bu yıl da küresel ölçekte yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Global Marketing Summit, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanındaki pazarlama profesyonelleri için önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olmayı sürdürüyor.