Global Ratings Kıdemli Direktörü Gill: Yaz sonuna kadar Merkez’in faiz indirmesi düşük ihtimal

Uluslararası kredi de­recelendirme kurulu­şu S&P Global Ratings, geçen hafta cuma günü yayım­ladığı Türkiye değerlendirme­sinde, Türkiye’nin kredi not­larını “BB-/B” olarak teyit etti, not görünümünü “durağan” ola­rak tuttu. Karar sonrası Türki­ye ekonomisine değerlendirme­lerde bulunan S&P Global Ra­tings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Orta Doğu’daki savaş son­rası petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye’nin de son derece du­yarlı olduğunu söyledi.

Gill, artan fiyatların enflas­yon, ödemeler dengesi ve dö­viz kuruna olan güven üzerinde baskı yarattığını dile getirerek, Merkez Bankasının da spot pi­yasaya müdahalede bulunmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Türk politikacılar ellerinden geleni yapıyor”

Bunun yanı sıra altın swapları üzerinden de bazı etkilerin gö­rüldüğünü kaydeden Gill, şöy­le konuştu: “Bu yüzden, en azın­dan Türkiye dahil olmak üzere Doğu Avrupa’daki gelişmekte olan ekonomiler için temel so­ru, petrol fiyatlarının 28 Şubat öncesindeki seviyelere ne za­man ulaşabileceği ve hatta ula­şıp ulaşamayacağı. Bu aşamada, ne yazık ki Türkiye’deki yetki­lilerin kontrolü dışında bazı ge­lişmeler ancak politika tarafın­da oldukça yoğun bir çaba var. Şubat sonundan bu yana Türki­ye’de fiilen parasal sıkılaşmanın arttığını söylemek mümkün.”

Savaş sonrası dönemde Tür­kiye’nin uluslararası rezervle­rine yönelik baskı oluştuğunu ve bunun da dış şokun Merkez Bankası bilançosundaki yansı­malarından biri olduğunu be­lirten Gill, “Bence Türk politi­ka yapıcılar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mevcut koşulla­ra bakıldığında Merkez Banka­sının yaz sonuna kadar faiz indi­rimi yapmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Gill, bu kapsamda sıkı para politikasının sürmesini bekle­diğini ifade etti. Petrol ve doğal gazda fiziksel arz açığının görül­meye başlandığını dile getiren Gill, kalıcı ateşkes sağlanması ve baz senaryoları kapsamında İran ve ABD’nin Hürmüz Boğa­zı’nın mayısta yeniden açılma­sı konusunda anlaşması duru­munda dahi yakıt fiyatları üze­rindeki ikinci tur etkilerin yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

“Not görünümü istikrarlı tabloya işaret ediyor”

Gill, Hürmüz Boğazı’nda ti­caret akışının büyük ölçüde ke­silmesinin yarattığı baskılar, ücret artışı ve diğer gelişme­ler ışığında Türkiye için bu yıl­ki ortalama enflasyon beklenti­lerini revize ettiklerini vurgu­layarak, “Bu yıl için ortalama enflasyonun yüzde 30’un biraz altında gerçekleşmesini bekli­yoruz. Eğer Hürmüz Boğazı ma­yısa kadar yeniden açılırsa or­talama enflasyonun gelecek yıl yüzde 20’nin biraz altına gerile­yeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Ancak daha olumsuz alterna­tif senaryoda bu yıl ve gelecek yıl için ortalama enflasyonun 5-6 puan daha yüksek olabileceği­ni dile getiren Gill, bu durumun enflasyonla mücadele programı açısından ilave bir zorluk anla­mına gelebileceğini kaydetti.

Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin görünümlerinin dura­ğan olduğunu anımsatarak, “Ya­ni riskler dengeli. Not görünü­münün durağan olması gerçek­ten oldukça istikrarlı bir tabloya işaret ediyor. Türkiye gibi orta gelirli bir ekonomi için kredi no­tunun görece düşük olduğu söy­lenebilir ancak Türkiye ekono­misinin dirençli, çeşitli ve geliş­miş bir özel sektör başta olmak üzere önemli yapısal güçlü yan­ları var. Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl yakla­şık 1,4-1,5 trilyon dolar seviye­sinde olmasını bekliyoruz. De­mografik yapı da oldukça avan­tajlı. Dolayısıyla bu, Türkiye’nin son 7-8 yılda karşılaştığı ilk şok değil.” şeklinde konuştu.

“Dış borçların çevrilmesinde sorun beklemiyoruz”

Frank Gill, Türkiye’nin dış finansman dinamiklerini değerlendirerek, dış finansman ihtiyacının büyük bölümünün finansal sektörün kısa vadeli dış finansmanından kaynaklandığını söyledi. Son 10 yılda bu kapsamdaki borçların çevrilmesi konusunda genel anlamda bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Gill, mevcut durumda da borçların yeniden çevrilmesi konusunda büyük bir sorun beklemediklerini belirtti. Gill, bu kapsamdaki alacaklıların önemli bir kısmının Körfez bölgesinde olduğunu anımsatarak, “Baz senaryomuz Hürmüz Boğazı’nın mayısta açılması. Şimdilik, bu varsayıma dayanarak (Türkiye açısından) durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz.”

Öte yandan Gill, 28 Şubat’tan sonra yerleşik olmayanların Türk lirası cinsinden pozisyonlarında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.