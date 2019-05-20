"Global standartların küresel stratejisi" Türkiye'de belirlenecek

20 Mayıs 2019

Ticari ortaklar arasındaki iş birliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren "Uluslararası GS1 Organizasyonu", bu yılki genel kurul toplantısını bugün İstanbul'da yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, "global standartların küresel stratejisinin" ele alınacağı toplantı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, GS1 Türkiye'nin kurucusu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Migros Türk AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, GS1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Johnson&Johnson Başkan Yardımcısı Kathyn Wengel ile GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

GS1 Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya Alibaba, Walmart, Nestle, Procter&Gamble ve Loreal gibi firmaların üst düzey temsilcileri katılım sağlayacak.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılacak toplantıya, 90 ülkeden 286 iş insanı katılacak.

GS1 nedir?

Uluslararası GS1 Organizasyonu, 1973 yılında ABD'de, 1977'de Avrupa'da kurulan iki kuruluşun, 2005'te Belçika'da yerleşik tek merkez altında birleşmesiyle oluştu.

GS1 Organizasyonu, çözüm ve standartları 112 üye ülke organizasyonu kanalıyla dünyadaki tüm firmaların hizmetine sunuyor. GS1 Türkiye, 2017'den itibaren Fransa, İtalya, İngiltere, İsveç, Avusturya, İspanya, Polonya, Çekya, Hollanda ve Almanya ile GS1 Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu üyesidir.

Kaynak: AA