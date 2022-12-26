GMD, yatırımcıları bilgilendiriyor

Global Menkul Değerler'den yapılan açıklamaya göre, toplantı serisinin ilkini İstanbul’da 100’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştiren Global Menkul Değerler, Anadolu’daki yatırımcılar ile de bir araya gelecek.

Sermaye piyasalarının gelişmesi için bugüne kadar birçok etkinliğe imza atan Global Menkul Değerler, 30 yılı aşkın tecrübesini yatırımcılara aktarmaya devam ediyor.

İstanbul’da 24 Aralık'ta 100'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı, Ekonomist Özlem Derici Şengül Yeni Yılda Makro Ekonomik Görünüm, İyi Gelir Yönetici Ortağı Serra Eren Sarıoğlu ve Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar Yatırım Fonlarında Uygun Portföy Oluşturma, Finnet Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aktaş Yatırımcı Bakış Açısı, Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Dirim ve Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Muammer DemirPiyasa Beklentileri başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler.

Toplantı, soru- cevap bölümü ile sona erdi. Ocak ayında İstanbul’da bir kez daha yatırımcılarla bir araya gelecek olan Global Menkul Değerler, sonrasında ise şubelerinin bulunduğu İzmir ve Ankara başta olmak üzere Anadolu’nun birçok ilinde yatırımcıları bilgilendirecek.