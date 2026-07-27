Göç veren köyün kaderini değiştiren girişim: İşsizlik bitti refah arttı

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Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında başlatılan Kabalı Meyvecilik Projesi, köyün kaderini değiştirdi. Yıllarca arpa ve buğday yetiştiren, büyük şehirlere göç veren köy halkı, hem düzenli gelir elde etmeye başladı hem de işsizliği bitirdi.

Projenin temeli 2009 yılında atıldı

Projenin kurucuları arasında yer alan Kabalı köyü eski muhtarı Hüseyin Ünal, çalışmaların dönemin kaymakamı İsmail Şanlı’nın önerisiyle başladığını anlattı. O yıllarda köylülerin büyük bölümünün arpa ve buğday üretimi yaptığını belirten Ünal, elde edilen gelirin çoğu zaman üretim maliyetlerini bile karşılamadığını söyledi. Tarımdan yeterli kazanç sağlanamaması üzerine köydeki parçalı arazilerin bir araya getirilerek daha büyük ölçekte üretim yapılması gündeme geldi. Ünal, bu önerinin ardından köylülerle görüşerek arazi sahiplerini projeye katılmaya ikna etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Boş kalan araziler yeniden üretime kazandırıldı

O dönemde yaklaşık 1200-1300 kişinin yaşadığı köyün sürekli göç verdiğini anlatan Ünal, birçok tarlanın boş kaldığını söyledi.

Köy halkına "Toprağımız varken neden başka şehirlere gidelim?" diye seslendiğini aktaran Ünal, başlangıçta arazi sahiplerinin yüzde 70'inden onay aldıklarını, daha sonra diğer köylülerin de projeye katıldığını belirtti.

İlk etapta 5 bin 640 dönüm arazi kullanıldı

Kabalı köyünün toplam 10 bin 540 dönümlük araziye sahip olduğunu belirten Ünal, projenin iki aşamalı olarak planlandığını söyledi. İlk etapta 5 bin 640 dönüm arazi üretime açıldı. Projenin yürütülmesi için bir aile şirketi kurulurken daha sonra kooperatif yapılanmasına geçildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından sulama, dikim ve üretim çalışmaları başladı. Ünal, projenin kağıt üzerinde kolay görünmesine rağmen uygulama aşamasında önemli zorluklarla karşılaştıklarını ancak çalışmaların zamanla sonuç verdiğini dile getirdi.

Köyde işsizlik sona erdi

Meyvecilik yatırımıyla birlikte köyde yeni iş alanlarının oluştuğunu belirten Ünal, özellikle hasat dönemlerinde gençlerin ve öğrencilerin üretime katıldığını söyledi.

Okulların tatil olmasıyla öğrencilerin bahçelerde çalışarak gelir elde ettiğini ifade eden Ünal, gençlerin evlilik ve gelecek planlarını artık kendi köylerinde yapabildiğini kaydetti.

Üretimin artması yalnızca ekonomiyi değil, köydeki sosyal yaşamı da canlandırdı. İnsanların birlikte çalışmasıyla dayanışmanın güçlendiğini belirten Ünal, gelir düzeyinin yükselmesinin köydeki huzura da katkı sağladığını söyledi.

“Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür”

Köyde ekonomik şartların iyileşmesiyle aile içi ve toplumsal sorunların da azaldığını dile getiren Ünal, “Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür” sözleriyle projenin sosyal etkisine dikkat çekti. Kabalı Meyvecilik Projesi’nin başka köylere de örnek olmasını isteyen Ünal, benzer yatırımların yaygınlaşması halinde kırsalda işsizliğin ve göçün azaltılabileceğini belirtti.