Goldman altında rekor bekliyor! 2025 altın yılı olacak

Goldman Sachs, 2025'in altın yılı olacağına işaret etti. Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek.

Goldman Sachs, altını 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında sayarken, fiyatların Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında Trump etkisi

Deutsche Bank’a göre, altının performansı ABD seçim dönemindeki en kötü performans oldu.

Bitcoin, Trump'ın zaferi ile uçuşa geçerken, ons altın fiyatları olumsuz etkilendi. Altın fiyatları, seçim gününden bu yana neredeyse yüzde 7 düştü. ABD ekonomisindeki olumlu seyir, FED’in faiz indirmede aceleci davranmayacağı beklentileri de altını olumsuz etkiledi.

Risk azaldı, altına talep düştü

US Bank Kıdemli Yatırım Stratejisi Direktörü Rob Haworth, “İnsanların altınla gerçekten ilgilenmeye başladığı zamanlar, başka hiçbir şeyin işe yaramadığı zamanlardır. Hisse senetleri iyi çalışıyor; hatta düşük kaliteli kurumsal tahvillerde sağlam getiriler görüyorsunuz. Dolayısıyla portföyünüzü büyütmek için alternatif kaynaklar arama olasılığınız azalıyor” dedi.

John Hancock Investment Management Baş Yatırım Stratejisti Matt Miskin de ABD ekonomisinin geri kalanı şu anda çok güçlü görünürken, altında alımın aykırı bir strateji olacağını öngördü. Miskin, “Şu anda ister temel ister jeopolitik açıdan olsun, çok az risk var. Bu tür ortamlarda momentuma karşı çıkmak kolay değil” yorumunu yaptı.