Goldman CEO'sundan borç uyarısı

Goldman Sachs Group Inc. CEO’su David Solomon, büyüme hızı iyileşmezse, artan ABD borç seviyesinin ekonomi için bir “bedel ödeme” riski oluşturduğunu söyledi.

Ekonomiler borçla beslenen teşviklere bağımlı hale geldi

Solomon, Perşembe günü Washington Ekonomi Kulübü’nün ev sahipliğinde David Rubenstein ile yaptığı röportajda, “Mevcut gidişatı sürdürürsek ve büyüme seviyesini yükseltmezsek, bunun bedelini ödeyeceğiz” dedi. Çıkış yolunun “büyüme” olduğunu vurgulayan Solomon yakın vadede resesyon olasılığının “düşük” olduğunu kaydetti. Solomon, ABD ve diğer batı ekonomilerinin borçla beslenen teşviklere bağımlı hale geldiğine dair yaygın endişeleri yineledi.

Bu endişe, özellikle Covid-19 salgını sırasında alınan önlemlerin tüketici harcamalarını artırmasına yardımcı olmasıyla daha da arttı. “Mali teşvikler ve agresif mali politikalar, bu demokratik ekonomilerin işleyişinin bir parçası haline geldi” diyen Solomon, finans dünyasının ABD ve diğer gelişmiş ülkelerle ilgili endişelerini dile getirirken “Bu durum son beş yılda önemli ölçüde hızlandı” uyarısını yaptı.

Solomon bu hafta başında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen FII forumunda ABD’deki bazı iflasların borç piyasasında “sistemik” kriz endişelerini artırması görüşüne katılmadığını belirtmişti.