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Goldman: Dolar/TL için üç aylık tahmin 7,00-7,50 arasında

Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin 7,00-7,50 arası olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası’nın değer kazanmasını, Merkez Bankası’nın rezervlerini yeniden oluşturma çabasının  zorlaştırabileceğini belirtti ve dolar/TL için gelecek üç aylık tahminini 7,00- 7,50 arasında olduğunu belirtti.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası izleyeceğini ve gerekli olması halinde faiz artırımına gideceğini açıklamasıyla aralık ayının ilk günlerinden bu yana Türk Lirası güçleniyor.

Goldman’dan Tom Arnold tahminin daha önce 7,75-8,00 olduğunu  vurguladı ve Türk Lirası’nın güç kazanmasının sınırlı olabileceğini  kaydetti.

Merkez Bankası’nın 2021 sonu enflasyon hedefi yüzde 9,4. 2023  yılında ise bu oranın yüzde 5 olması hedefleniyor.