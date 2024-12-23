Goldman Sachs: 2025'te Çin borsasında ticaret gerilimleri etkili olacak

Goldman Sachs, Çin hisse senetlerinin ticaret gerilimleri ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle gelecek yıl sınırlı bir düşüşle karşılaşabileceğini ancak hükümet teşviklerinin bu düşüşü dengeleyeceğini öngörüyor. Çin portföy stratejisti Si Fu, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik planladığı gümrük tarifelerinin hisse senetlerinin kazançlarını etkileyeceğini ancak piyasaların bu riskleri büyük ölçüde fiyatladığını ifade etti.

Si Fu, "Piyasa zaten bu risklere karşı savunmasız olan şirketlere değerlemede bir indirim yaptı" derken, ABD'li yatırımcıların Çin ile ilgili şirketlerdeki varlıklarını azalttığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çin’in perakende satış büyümesinin Kasım ayında beklenenden zayıf gelmesi üzerine yatırımcılar, tüketimi artırmak için hükümetten daha somut teşvik önlemleri bekliyor. Si Fu, hisse senedi değerlemelerinin Ekim ayında zirve yaptıktan sonra düştüğünü ve mevcut seviyelerin, şirketlerin iyileşen temel göstergeleriyle desteklenebileceğini belirtti.

Goldman Sachs’ın öngörülerine göre, MSCI Çin göstergesi 2025 yılında yüzde 7'lik bir kazanç büyümesi, 2026'da ise yüzde 10'luk bir genişleme gösterecek. Endeks, bu yıl yüzde 15'in üzerinde bir artışla son dört yıldaki ilk yıllık kazancını elde etti.

Si Fu, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 60 oranında artırması durumunda MSCI Çin göstergesinin mevcut seviyelerden yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini ifade etti. Goldman stratejistleri, hükümetin gelecek yıl daha fazla kupon ve sübvansiyon gibi tüketimi teşvik edici önlemler almasını beklediklerini de ekledi.