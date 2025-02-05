Goldman Sachs: ABD-Çin geriliminin geleceği belirsiz

Goldman Sachs analistleri, ABD-Çin arasında başlayan ticaret gerilimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Analistler, iki ülke arasındaki ticaret çatışmasının gelecekteki yolunun oldukça belirsiz olduğuna vurgu yaptı.

"Çin'in hamleleri daha koordineli ve kapsamlı"

Analistlere göre Çin'in misilleme gümrük vergileri, ABD'nin 525 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uyguladığı yüzde 10'luk ek gümrük vergisi ile kıyaslandığında orantı olarak düşük kalıyor.

Bunun yanında analistler, misilleme tarifelerinin ihracat yasakları, varlık listesi eklemeleri ve Google'a yönelik antitröst soruşturmasıyla birleşmesinin, 2018-2019 ABD-Çin ticaret savaşına kıyasla “Çinli politika yapıcılar tarafından daha koordineli ve kapsamlı bir yaklaşıma” işaret ettiğini belirttiler.

Goldman Sachs, önümüzdeki günlerde ABD'nin Çin'in misillemesine vereceği tepkilerin izlenmesi gereken önemli olaylar arasında yer alacağını da kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulaması kararını imzalamıştı.

Ancak Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifeleri için erteleme kararı almış; Çin için böyle bir uygulama başlatmamıştı.

Çin hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına karşı çeşitli hamleler yapmıştı. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal edilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacağını duyurmuştu.

Aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere de yüzde 10 vergi uygulanacağı kaydedilmişti.

Ayrıca Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Alphabet'e bağlı Google hakkında tekelcilik şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Çin, bir diğer hamle olarakABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etmişti.