Goldman Sachs, ABD Hazine tahvili getiri beklentisini yükseltti

Goldman Sachs, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerine yönelik yıl sonu getiri tahminini güncelledi. Daha önce yüzde 4,0 olarak öngördüğü seviyeyi yüzde 4,5’e yükselten banka, bu revizyonun ABD-Çin tarifelerindeki daha hızlı ve kapsamlı düşüş beklentisinden kaynaklandığını belirtti.

Analistler yayımladıkları notta, söz konusu gelişmenin ABD getirilerinde daha geniş çaplı bir düşüşe yol açabilecek potansiyel katalizörleri azalttığını ifade etti.

"Mali eğilim revizyonumuzu destekliyor"

Goldman Sachs, "Fed kesintileri için daha geç ve daha yavaş bir temel, hala zorlu (daha az şiddetli olsa da) bir büyüme-enflasyon takası ve daha geniş mali eğilim, ABD getirilerine yönelik yukarı yönlü revizyonumuzu destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

LSEG verilerine göre, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi son olarak 7,5 baz puanlık artışla yüzde 4,514 seviyesine ulaştı.