Goldman Sachs, ABD yaptırımlarının Rus petrolüne olası etkisini açıkladı! Üretime darbe mi vuracak?

ABD’nin Rusya’nın petrol endüstrisine yönelik yaptırımları, Goldman Sachs’a göre ülkenin üretimine ciddi bir darbe vurmayacak. Bankanın analistleri, artan navlun oranlarının yaptırımlara maruz kalmayan gemileri Rus ham petrolünü taşımaya teşvik ettiğini ve kara listeye alınan tankerlerin yerini hızla doldurduğunu belirtti.

Goldman Sachs analistlerinden Callum Bruce’un da aralarında bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanan 24 Ocak tarihli notta, Rus ESPO petrolünde derinleşen indirimlerin tüccarları ve rafinerileri alım yapmaya teşvik ettiği vurgulandı. Özellikle fiyata duyarlı alıcılar için bu durum, güçlü bir satın alma teşviki yaratıyor.

Navlun fiyatları beş katına çıktı

Goldman Sachs, yaptırımlardan sonra ESPO petrolünü taşımak için gerekli navlun ücretlerinin beş kat arttığını ve bu durumun kara listeye alınan tankerlerin bıraktığı boşluğu hızla doldurduğunu ifade etti. Analistler, Biden yönetiminin uyguladığı yaptırımların ardından Rusya’nın petrol gelirlerinde mütevazı bir artış yaşandığını da sözlerine ekledi.

Yaptırımların etkisine dair belirsizlik sürüyor

Batılı politika yapıcıların, hacimleri azaltmaktan ziyade fiyat indirimlerini en üst düzeye çıkarmaya öncelik vereceğini öngören Goldman Sachs, yine de yaptırımların uzun vadeli etkilerine dair belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Bazı tasfiye işlemlerine 12 Mart’a kadar izin verilmesi, yaptırımların nihai sonuçlarını anlamayı zorlaştırıyor.

Bu analiz, yaptırımların küresel petrol piyasasındaki etkileri ve Rusya’nın bu duruma nasıl adapte olduğuna dair önemli bir bakış sunuyor. Rus petrolüne olan talebin devam ettiği ve fiyat avantajlarının alıcıları cezbettiği bir ortamda, ABD’nin yaptırımlarının kısa vadede etkili olma ihtimali düşük görünüyor.