Goldman Sachs: ABD'de uygulanan yeni gümrük vergileri enflasyona baskıyı artıracak
Goldman Sachs, ABD'de uygulanan yeni gümrük vergilerinin çekirdek enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi. Bankanın tahminine göre, mevcut ve planlanan tarifeler 2025 sonuna kadar çekirdek TÜFE'yi toplamda 1 puana yakın yükseltebilir. Bu etkinin, enflasyondaki düşüş hızını yavaşlatarak Fed'in para politikası sürecini karmaşıklaştırması bekleniyor. Goldman Sachs, "Bu tarife etkileri olmasaydı çekirdek TÜFE yüzde 2'nin ortalarına yakın olurdu" açıklamasını yaptı.
Goldman Sachs'ın güncellenmiş tahminine göre, bu yıl devreye alınan gümrük vergileri çekirdek TÜFE'yi 0,44 puan, yeni ve planlanan vergiler ise 2025'te 0,6 puan artıracak. Banka, bu etkinin birleşik şekilde enflasyondaki düşüş hızını yavaşlatarak, ABD Merkez Bankası (Fed) için para politikası sürecini karmaşık hale getireceğini bildirdi.
Goldman Sachs ekonomistleri, "Bu tarife etkileri olmasaydı, çekirdek TÜFE oranı yüzde 2'nin ortalarına daha yakın olurdu" değerlendirmesinde bulundu. Bu tablo, 2026'ya doğru fiyat artışlarının temelinde aşırı talep yerine ticaret gerilimlerinin etkili olduğuna işaret ediyor.
Bankanın ve Fed'in hedefi oldukça farklı
Banka, çekirdek TÜFE enflasyonunun Aralık 2025 itibarıyla yüzde 3 civarında kalabileceği uyarısında bulunarak, bu seviyenin Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.