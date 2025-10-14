Goldman Sachs: ABD'de uygulanan yeni gümrük vergileri enflasyona baskıyı artıracak

Goldman Sachs'ın güncellenmiş tahminine göre, bu yıl devreye alınan gümrük vergileri çekirdek TÜFE'yi 0,44 puan, yeni ve planlanan vergiler ise 2025'te 0,6 puan artıracak. Banka, bu etkinin birleşik şekilde enflasyondaki düşüş hızını yavaşlatarak, ABD Merkez Bankası (Fed) için para politikası sürecini karmaşık hale getireceğini bildirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Bu tarife etkileri olmasaydı, çekirdek TÜFE oranı yüzde 2'nin ortalarına daha yakın olurdu" değerlendirmesinde bulundu. Bu tablo, 2026'ya doğru fiyat artışlarının temelinde aşırı talep yerine ticaret gerilimlerinin etkili olduğuna işaret ediyor.

Bankanın ve Fed'in hedefi oldukça farklı

Banka, çekirdek TÜFE enflasyonunun Aralık 2025 itibarıyla yüzde 3 civarında kalabileceği uyarısında bulunarak, bu seviyenin Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.