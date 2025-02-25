Goldman Sachs: ABD'nin olası petrol vergisi tüketiciye maliyeti artıracak
Goldman Sachs’a göre, ABD’nin petrol ithalatına getirebileceği yüzde 10’luk gümrük vergisi tüketicilere 22 milyar dolarlık ek maliyet yükleyebilir. Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatı da kapsayabilecek düzenleme, hane başına 170 dolarlık ek bir maliyet anlamına geliyor. Analistlere göre, bu vergi benzin fiyatlarını da artırabilir.
Goldman Sachs Group Inc, ABD’nin petrol ithalatına getirebileceği olası bir gümrük vergisinin tüketicilere toplamda 22 milyar dolarlık bir ek maliyet oluşturacağını öngörüyor.
Hane başına yaklaşık 170 dolar ek maliyet
Callum Bruce'un da aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistlerine göre, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatı da kapsayabilecek bu vergi, hane başına yaklaşık 170 dolarlık ek bir maliyet anlamına geliyor.
Analistler, "ABD'nin ürettiği hafif petrol ile birçok ABD rafinerisinin talep ettiği ağır petrol arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ABD'nin ham petrole uygulayacağı yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin ABD üretimini önemli ölçüde artırmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca, yüzde 10’luk bir vergi uygulanması halinde, benzin fiyatlarının galon başına ortalama 7 sent yükselebileceği belirtildi.