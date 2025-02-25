Goldman Sachs: ABD'nin olası petrol vergisi tüketiciye maliyeti artıracak

Goldman Sachs Group Inc, ABD’nin petrol ithalatına getirebileceği olası bir gümrük vergisinin tüketicilere toplamda 22 milyar dolarlık bir ek maliyet oluşturacağını öngörüyor.

Hane başına yaklaşık 170 dolar ek maliyet

Callum Bruce'un da aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistlerine göre, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatı da kapsayabilecek bu vergi, hane başına yaklaşık 170 dolarlık ek bir maliyet anlamına geliyor.

Analistler, "ABD'nin ürettiği hafif petrol ile birçok ABD rafinerisinin talep ettiği ağır petrol arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ABD'nin ham petrole uygulayacağı yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin ABD üretimini önemli ölçüde artırmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, yüzde 10’luk bir vergi uygulanması halinde, benzin fiyatlarının galon başına ortalama 7 sent yükselebileceği belirtildi.