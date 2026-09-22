Goldman Sachs açıkladı: Fonlardan çıkan milyarlar nereye gitti?

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Türkiye'de para piyasası fonlarından milyarlarca dolarlık çıkış yaşanırken, dev bankadan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Goldman Sachs ekonomistlerine göre, fonlardan çıkan para döviz ve altın yerine ağırlıklı olarak Türk lirası mevduata geçti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan rapora göre, 11 Eylül'de sona eren haftada para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece eylül ayının ilk iki haftasında fonlardaki toplam düşüş 4 milyar dolara ulaştı.

TL mevduatta 12 milyar dolarlık artış

Para piyasası fonlarındaki çıkışın yaşandığı dönemde TL mevduatlarda ise güçlü bir yükseliş görüldü.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, 15 Eylül itibarıyla lira cinsi mevduatlar 12 milyar dolar arttı. Bu yükseliş, değerleme etkisinden arındırıldığında bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına gerçekleşen girişlerin açık ara üzerinde kaldı.

Goldman Sachs, mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen verilerin "para piyasası fonlarından çıkan paranın Türk lirası mevduata aktarıldığını" gösterdiğini belirtti.

Geçen hafta kaydedilen artışın ardından TL mevduatlardaki aylık toplam yükselişin yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Dövize yöneliş endişesi gündeme gelmişti

Para piyasası fonlarından bu ay yaşanan yüksek miktardaki çıkışlar, yatırımcıların dolara yönelebileceği yönündeki endişeleri beraberinde getirmişti.

Böyle bir hareketin Türk lirası üzerinde baskı oluşturabileceği ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği değerlendiriliyordu. Kontrollü kur politikası, yetkililerin enflasyonu düşürmeye yönelik stratejisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Para TL mevduata yöneldi

Ancak Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre, son veriler fonlardan çıkan paranın önemli bölümünün döviz veya altın yerine TL mevduata geçtiğine işaret ediyor.

Mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen TL hesaplara güçlü girişin devam etmesi, para piyasası fonlarından yaşanan çıkışların ardından gündeme gelen dövize yöneliş endişelerini de şimdilik azaltabileceği değerlendiriliyor.