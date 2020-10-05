Goldman Sachs: Anlaşmasız Brexit ihtimali göz ardı edilemez

05 Ekim 2020

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinin başarısız olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Goldman Sachs'ın müşterilerine yaptığı duyuruda, "Temel görüşümüz, 'zayıf' bir gümrük vergisisiz ve sıfır kotalı ticaret anlaşmasının muhtemelen kasım ayında imzalanacağı ve ardından Aralık ayı sonuna kadar onaylanacağı yönünde" denildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmeleri sonrasında taraflar arasındaki büyük farklılıklar olduğunu ve bu farklılıklara bir çözüm getirilmesi gerektiğini açıklamışlardı.