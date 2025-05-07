Goldman Sachs, Çin MB'nın faiz indirimi beklentisini aşağı çekti

Goldman Sachs Ekonomi Araştırmaları’ndan bazı analistler, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) 10 baz puanlık faiz indirimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Banka daha önce 20 baz puanlık bir indirim beklediğini belirtmişti.

Analistlere göre, PBOC’nin faiz indirimi ve politika iletişimi, ölçülü ve tepkisel bir gevşeme stratejisine işaret ediyor. Ayrıca, hizmet tüketimi gibi belirli sektörlerin desteklenmesi yönündeki politikanın Nisan ayındaki Politbüro toplantısında gündeme getirildiği ve bu adımın sürpriz olmadığı ifade edildi.

Gelecek yıl için ek faiz indirimi beklentisi

Goldman Sachs, 2025’in üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde 10’ar baz puanlık iki faiz indirimi daha öngörüyor. 2026’da ise 20 baz puanlık ek bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor.

Banka ayrıca, dördüncü çeyrekte 50 baz puanlık bir Zorunlu Karşılık Oranı (ZKO) indirimi öngörmeye devam ediyor.

Maliye politikalarının gevşetilmesinin, Çin ekonomisinin ABD gümrük vergilerinden kaynaklanan büyüme baskısını dengelemek için ana araç olmaya devam edeceği değerlendirmesi de raporda yer aldı.