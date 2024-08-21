Goldman Sachs 'Dolarizasyon başladı' dedi, faiz indiriminde eylülü işaret etti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, Türkiye'deki ekonomik gidişat hakkında analiz kaleme aldı.

Analizde dolarizasyonun başlamasının “bozulan beklentilerin göstergesi” olduğu söylendi. İlk faiz indirimini eylülde bekleyen Goldman Sachs, dolara yönelimin ivme kazanması ve enflasyonist baskılardaki artışın, faiz indirim döngüsünde gecikmeye yol açabileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre son haftalarda döviz mevduatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekiyor.

'Önemli trend değişikliği'

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, bunun “önemli bir trend değişikliği” olabileceğini söyledi.

Mart ayından bu yana, yerel para birimi varlıklarına ve yetkililerin Türk lirasını nispeten istikrarlı tutma becerisine olan güven arttıkça döviz mevduatları yaklaşık 24 milyar dolar düşmüştü.

Türk lirası bu yıl dolara karşı yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti ve aylık kayıplar enflasyon oranının altında kaldığı için para birimi reel anlamda değer kazandı.