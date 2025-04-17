Goldman Sachs: ECB faiz indirimi serisini sürdürebilir

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Stratejisti Simon Dangoor, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, yıl içinde üç faiz indirimi daha yapabileceğini öngördü.

Gümrük vergileri risk yaratmaya devam ediyor

Dangoor’a göre, ABD'nin gümrük vergileriyle ilgili politikalarının oluşturduğu belirsizlik, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme üzerinde risk yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle ECB’nin mevduat faizini mevcut yüzde 2,25 seviyesinden yıl sonuna kadar yüzde 1,50’ye kadar düşürebileceği ifade ediliyor.

Stratejist ayrıca, “Daha yüksek tahvil ihracı ve ECB'nin niceliksel sıkılaştırmasının sabit gelirli yatırımcılar için fırsatlar yaratabileceği tahvil arz-talep koşullarını yakından izliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.