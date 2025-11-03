Goldman Sachs 'ekonomiye en büyük darbeyi vurabilir' diyerek uyardı!

Goldman Sachs analistleri, ABD'de gündemde olan hükümet kapanmasının bugüne kadarki en büyük ekonomik etkiye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Analistler yayımladıkları değerlendirmede, "Sadece 2018-2019'daki 35 günlük kısmi kapanmadan daha uzun sürmesi muhtemel olmakla kalmıyor, aynı zamanda yalnızca birkaç kurumu etkileyen önceki uzun kapanmalardan çok daha geniş" ifadelerini kullandı.

Özel sektör faaliyetlerine olumsuz yansıyabilir

Değerlendirmede, kapanmanın uzaması halinde federal harcamalar ve yatırımlar üzerindeki baskının artacağı, bunun da özel sektör faaliyetlerine olumsuz yansıyabileceği belirtildi.

Goldman Sachs, hükümetin yaklaşık altı hafta boyunca kapalı kalacağı varsayımıyla yaptığı tahminde, bu durumun 2025 yılının dördüncü çeyreğinde çeyrekten çeyreğe yıllıklandırılmış büyümeyi 1,15 puan azaltabileceğini öngördü. Analistlere göre, bazı federal harcama ve yatırımların 2026'nın ilk çeyreğine ertelenmesi halinde, bu dönemde büyümeye yaklaşık 1,3 puanlık destek sağlanabileceği tahmin ediliyor.