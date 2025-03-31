Goldman Sachs: Fed ve ECB bu yıl üçer kez faiz indirebilir

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmasının, hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu yıl içerisinde faiz indirimine yönelmesine yol açabileceğini öngörüyor.

Bir faiz indirimi öngörülüyordu

Jan Hatzius liderliğindeki ekip, daha önce Fed’in 2025’te iki, 2026’da ise bir kez faiz indireceğini öngörüyordu. Ancak son değerlendirmelerine göre, Fed’in bu yıl Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, Sven Jari Stehn’in başında olduğu başka bir Goldman Sachs ekibi de Avrupa Merkez Bankası’na ilişkin tahminlerini güncelledi. Ekonomistler, Avrupa Birliği büyüme beklentilerinin zayıflamasının ardından, ECB’nin Nisan ve Haziran aylarında faiz indirimi yapacağını ve Temmuz ayında da çeyrek puanlık bir indirim daha gerçekleşebileceğini belirtti.