Goldman Sachs: Gümrük tarifelerinin yarattığı enflasyon kalıcı olmayacak

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği gümrük tarifelerinin kısa vadede enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını değerlendiriyor. Kuruma göre, enflasyonun yeniden yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.

"2021 ve 2022’de yaşananlardan farklı"

Goldman Sachs’tan başekonomist David Mericle, mevcut ekonomik koşulların, 2021 ve 2022’de yaşanan sürekli enflasyon dalgasından farklı olduğunu belirtti. Mericle, o dönem enflasyonun pandemi sonrası mali teşviklerle desteklendiğini, ancak 2025 yılında bu tür desteklerin daha sınırlı olacağını ifade etti.

Mericle’a göre, ABD ekonomisi bu kez tarife kaynaklı baskılara daha zayıf bir zeminde yakalanmış durumda. Özellikle işgücü piyasasındaki gevşemenin, fiyat artışlarının süreklilik kazanmasının önüne geçebileceği değerlendiriliyor.

Fed'e faiz oranlarını düşürme seçeneği

"Gerçek enflasyon hem resmi istatistiklerde hem de daha anekdotal göstergelerde şu ana kadar görece istikrarlı seyrediyor" diyen Mericle, fiyatlardaki en yüksek artış döneminin Ağustos ayına kadar geçmiş olacağını ve bu durumun ABD Merkez Bankası'na (Fed) yıl sonundan önce faiz indirimi konusunda manevra alanı bırakabileceğini dile getirdi.