Goldman Sachs: Hedge fonlar banka hisselerini azaltıyor

Goldman Sachs'ın analizine göre, hedge fonlar kritik veri ve bilanço dönemine girerken yatırım stratejilerini gözden geçiriyor. İki hafta üst üste banka hisselerinden çıkış yapan fonlar, yaklaşık iki yıldır görülmeyen hızda temel tüketim mallarına yöneliyor.

Piyasa TÜFE ve ikinci çeyrek bilançolarına göre şekillenecek

Bu pozisyon değişimi, büyük Amerikan bankalarının ikinci çeyrek bilançolarını açıklamadan hemen önce gerçekleşti. Aynı zamanda piyasa, Salı günü açıklanacak olan ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri etkileyebilecek Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini bekliyor.

Goldman Sachs'ın ana aracılık hizmetlerinden elde edilen verilere göre, hedge fonlar hem ABD hem de küresel finans sektöründeki uzun pozisyonlarını azaltırken, Avrupa'daki finans hisselerine yönelik kısa pozisyonlarını artırıyor. Bankalar, sigorta şirketleri ve finansal hizmet sağlayıcılarına yönelik genel bir satış eğilimi gözlenirken, ticaret ve tüketici finansmanı alanında ise daha sınırlı alımlar yapıldığı bildiriliyor.

Öne çıkan bir diğer gelişme ise hedge fonların yılın en zayıf performansını sergileyen sektörlerden biri olan temel tüketim mallarına yönelmesi oldu. Gıda, içecek ve tütün gibi ürünleri kapsayan bu sektör, ekonomik yavaşlama dönemlerinde görece dayanıklı görülmesi nedeniyle "savunmacı" bir yatırım tercihi olarak yorumlanıyor.

"ABD'de resesyon korkuları geri dönebilir"

Analistler, bu strateji değişikliğinin arkasında artan belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. Deutsche Bank analisti Henry Allen, "Eğer gümrük vergileri 1 Ağustos'ta tekrar yükselişe geçer ve kötü bir istihdam raporu alırsak, ABD'de resesyon korkuları hızla geri dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayı içinde şimdiye kadar, Goldman Sachs'ın izlediği hedge fonlar arasında en yoğun net alım yapılan sektörün temel tüketim malları olduğu kaydedildi. Bu durum, piyasada temkinli bir iyimserliğin hâkim olduğuna işaret ediyor.