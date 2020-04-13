Goldman Sachs: OPEC+ üretim kısıntısı petrol fiyatlarında düşüşü engellemez

13 Nisan 2020

OPEC+'nın 9,7 milyon varil/gün olarak açıkladığı üretim kısıntına, Mayıs ayında çekirdek OPEC üyelerinin tam uyacakları ve diğer üyelerin ise yüzde 50 uyacaklarını öngören Goldman Sachs, gerçekleşecek üretim kısıntısının 4,1 milyon varil/gün olacağını savundu.



Kısa vadede 20 dolar/varil olarak ortaya koydukları petrol fiyatı tahmini için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten Goldman Sachs, ancak gönüllü olmayan, fiyat düşüşleri nedeniyle üretim kısıntılarının Nisan-Mayıs döneminde petrol talebinde beklenen ortalama 19 milyon varil/gün düşüşü telafi etmek için yeterince büyük olabileceğini de vurguladı.

OPEC rekor petrol kesintisinde nihai karara vardı