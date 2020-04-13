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Goldman Sachs: OPEC+ üretim kısıntısı petrol fiyatlarında düşüşü engellemez

Goldman Sachs, OPEC+'nın aldığı üretim kısıntısının petrol fiyatlarında önümüzdeki haftalarda düşüş yaşanmasının önünüe geçmek için çok az ve çok geç kalınmış bir karar olduğunu savunmaya devam etti.

Goldman Sachs: OPEC+ üretim kısıntısı petrol fiyatlarında düşüşü engellemez
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OPEC+'nın 9,7 milyon varil/gün olarak açıkladığı üretim kısıntına, Mayıs ayında çekirdek OPEC üyelerinin tam uyacakları ve diğer üyelerin ise yüzde 50 uyacaklarını öngören Goldman Sachs, gerçekleşecek üretim kısıntısının 4,1 milyon varil/gün olacağını savundu.

Kısa vadede 20 dolar/varil olarak ortaya koydukları petrol fiyatı tahmini için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirten Goldman Sachs, ancak gönüllü olmayan, fiyat düşüşleri nedeniyle üretim kısıntılarının Nisan-Mayıs döneminde petrol talebinde beklenen ortalama 19 milyon varil/gün düşüşü telafi etmek için yeterince büyük olabileceğini de vurguladı.

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