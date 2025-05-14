Goldman Sachs analistleri Trump'ın 1.000'den fazla sosyal medya gönderisini inceleyerek petrol fiyatlarına ilişkin bir analiz yayımladı.

Başkan Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları uzun zamandır küresel piyasaları etkisi altına alırken Goldman Sachs emtia analistleri de Trump'ın petrole ilişkin paylaşımlarını inceleyerek bir analiz yayımladı.

Salı günü yayınlanan raporda, "Başkan Trump her zaman enerji piyasalarına, petrole ve ABD'nin enerji hakimiyetine odaklandı. 2009'da Twitter'a katıldığından beri enerji piyasaları hakkında yaklaşık 900 paylaşım yaptı" ifadelerine yer verildi.

Trump petrol fiyatlarının bu aralıkta olmasını istiyor

Goldman analistleri, Trump'ın paylaşımlarının petrol fiyatlarıyla korelasyon gösterdiğini söyledi.

Trump'ın Twitter ve Truth Social'daki 16 yıllık 1000'den fazla sosyal medya paylaşımlarını inceleyen Goldman Sachs analistleri, Trump'ın Batı Teksas petrolünün (WTI) varil başına 40-50 dolar aralığındaki fiyatlarını tercih ettiği sonucuna vardı.

Analistler, Trump'ın petrol fiyatlarıyla ilgili paylaşım yapma eğiliminin, fiyatlar bu aralıktayken "dip noktaya ulaştığını" kaydetti.

Ancak analistler, Trump'ın WTI fiyatları varil başına 50 doların üzerine çıktığında daha düşük fiyatlar talep etme eğiliminde olduğunu belirtti.

Diğer bir yandan WTI fiyatlarının varil başına 30 doların altına düştüğü dönemlerde Trump'ın çoğunlukla ABD üretimini destekleme bağlamında aha yüksek fiyatlar çağrısında bulunduğunu da eklediler.

2025 ve 2026 yılı petrol fiyatı beklentileri

Goldman analistleri Trump'ın küresel petrol üretimi üzerindeki etkisinin kısa vadede sınırlı kalmasını beklediklerini belirttiler.

Analizde ayrıca "Başkan Trump'ın görece düşük petrol fiyatlarını tercih ettiği yönündeki çıkarım, petrol fiyatlarının 2025-2026 yıllarında muhtemelen düşeceği yönündeki görüşümüzü destekliyor" ifadelerine de yer verildi.

Goldman analizde, WTI petrol fiyatının 2025'in geri kalanında varil başına ortalama 56 dolar ve 2026'da varil başına 52 dolar olmasını beklediğini kaydetti.

WTI petrol fiyatı, ABD'nin Çin ile yaptığı ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu duygu nedeniyle son beş işlem gününde yaklaşık yüzde 9 arttı . Ancak, yıl başından bu yana hala yaklaşık yüzde 12 daha düşük seviyede.