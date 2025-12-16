Goldman Sachs tahminleri güncelledi! Bakırda rekor sonrası soru işareti
Elektriğe dayalı sistemlerin yaygınlaşmasıyla bakıra yönelik talep rekor seviyelere yükselirken, bakırın tonu geçen hafta 11 bin 662 doları gördü. Artan talebe rağmen arz tarafındaki belirsizlik sürerken Goldman Sachs, 2026 ve 2027 için bakır fiyatı tahminlerini açıkladı.
Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, şehirleşme ve veri merkezlerinin etkisiyle bakıra yönelik talep her geçen gün artarken, küresel bakır talebinin 10 yıl içince yüzde 24 daha artarak yıllık 43 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Bakır fiyatları rekor kırdı
Yüksek talebe karşılık arz tarafında, yüksek maliyetler yatırımları sınırlıyor. Üretici ülkelerdeki aksaklıklar ve ABD’de stok birikimi küresel arzı daha da daraltırken bakırın tonu, geçtiğimiz hafta 11 bin 662 dolarla rekor kırdı.
Goldman Sachs da 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminini ton başına 10 bin 650 dolardan 11 bin 400 dolara yükseltti. Banka, revizyonun gerekçesi olarak 2026’nın ilk yarısında rafine bakıra yönelik tarifenin uygulanma olasılığının azalması olarak gösterdi.
2027'de düşüş sinyali
Goldman Sachs açıklamasında, 2027 yılı için bakır fiyat tahmininin ise metrik ton başına 10 bin 750 dolar seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.
Goldman Sachs, gümrük tarifelerinin devreye girmesi sonrasında Londra Metal Borsası fiyatlarının geri çekilmesini ve ABD dışındaki piyasaların yeniden dengelenmesini beklediğini vurguladı.