Goldman Sachs tahminleri güncelledi! Bakırda rekor sonrası soru işareti

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, şehirleşme ve veri merkezlerinin etkisiyle bakıra yönelik talep her geçen gün artarken, küresel bakır talebinin 10 yıl içince yüzde 24 daha artarak yıllık 43 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Bakır fiyatları rekor kırdı

Yüksek talebe karşılık arz tarafında, yüksek maliyetler yatırımları sınırlıyor. Üretici ülkelerdeki aksaklıklar ve ABD’de stok birikimi küresel arzı daha da daraltırken bakırın tonu, geçtiğimiz hafta 11 bin 662 dolarla rekor kırdı.

Goldman Sachs da 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminini ton başına 10 bin 650 dolardan 11 bin 400 dolara yükseltti. Banka, revizyonun gerekçesi olarak 2026’nın ilk yarısında rafine bakıra yönelik tarifenin uygulanma olasılığının azalması olarak gösterdi.

2027'de düşüş sinyali

Goldman Sachs açıklamasında, 2027 yılı için bakır fiyat tahmininin ise metrik ton başına 10 bin 750 dolar seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Goldman Sachs, gümrük tarifelerinin devreye girmesi sonrasında Londra Metal Borsası fiyatlarının geri çekilmesini ve ABD dışındaki piyasaların yeniden dengelenmesini beklediğini vurguladı.