Goldman Sachs TCMB'den 475 baz puan faiz artırımı bekliyor

12 Kasım 2020

Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasını beklediğini açıkladı ancak liranın cari seviyelerinden daha ne kadar toparlanabileceği konusunda ihtiyatlı davrandı.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yatırımcılar için hazırladığı bilgi notunda, "Politika yönünün değişmekte olduğu açık, ancak geçmişteki oldukça güvercin görünüm dikkate alındığında, Merkez Bankası'nın ne kadar sıkılaştırma yapabileceğini ve bunun ne kadar sürdürebileceğini ölçmek bizim için zor" ifadelerini kullandı.

Unur, ekim ayında bir faiz artırımı yapılmamış olmasının bu belirsizliğin hatırlatıcısı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizin yüksek enflasyonun nedeni olduğu teorisini tekrarlamasının faiz artırımı için "yeşil ışığın" geçici olabileceğine işaret ettiğini de vurguladı.