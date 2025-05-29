Goldman Sachs: Trump'tan yeni genel tarife gelebilir

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edilerek, uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

Goldman Sachs ekonomistleri ise kararın önemli bir gelişme olsa da, ABD'nin başlıca ticaret ortakları için nihai sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

İptal kararı kritik tarifeleri kapsamadı

Goldman Sachs'a göre karar, Kanada, Çin, Meksika ve yüzde 10'luk temel tarife de dahil olmak üzere 6,7 ppt'lik tarife artışını engelliyor ancak çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına yönelik sektörel tarifeleri engellemiyor.

Trump'tan yeni genel tarife gelebilir

Öte yandan Trupm yönetimin, benzer tarifeler belirlemek için kullanabileceği başka yetkileri de var. Goldman Sachs, Beyaz Saray'ın temyize gitmek yerine Ticaret Yasası'ndaki bir hükmü kullanarak benzer bir genel tarife ilan edeceğini öngörüyor.