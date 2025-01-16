Goldman Sachs, Türk bankaları için yatırım tavsiyelerini ve tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs, bugün yayımladığı raporda, Türk bankalarına yönelik yatırım tavsiyelerini ve finansal tahminlerini güncelledi. Raporda, Türkiye'deki son makroekonomik gelişmelerin dikkate alındığı ifade edildi.

Türk bankaları tavsiye değişiklikleri

* Yapı Kredi: Tavsiye Nötr'den Al seviyesine yükseltildi.

* Akbank: Al tavsiyesi yinelendi.

* Garanti BBVA: Tavsiye Nötr seviyesinde tutuldu.

* İş Bankası: Tavsiye Aldan Nötre düşürüldü.

* VakıfBank ve Halkbank: Sat tavsiyeleri korundu.

Goldman Sachs, Türk bankalarının CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki bankalara kıyasla, 2025-2026 döneminde en iyi risk-ödül dengesini sunduğunu belirtti. Raporda, özellikle Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi'nin, yüksek özkaynak kârlılığı ve faiz indirimlerinden sağlanacak fayda açısından ön plana çıktığı vurgulandı.

Faiz indirim döngüsü öne çıkıyor

Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirim döngüsünün başlamasının, bankaların 2025-2026 yılları boyunca net faiz marjında (NIM) önemli bir iyileşme sağlayacağını öngörüyor. Raporda, Türk bankalarının kısa vadeli faiz hareketlerine duyarlılığının CEEMEA bölgesindeki bankalardan farklı olduğu ve 2024 yılında NIM daralmasının, makro ihtiyati düzenlemelerle (zorunlu karşılıklar ve büyüme limitleri) daha da arttığı ifade edildi.

Enflasyon ve politika faizi tahminleri

Raporda, Goldman Sachs ekonomistlerinin tahminleri ile Bloomberg konsensüs tahminleri karşılaştırıldı:

* Politika Faizi (2025 Sonu): Goldman Sachs %31, Bloomberg konsensüs %29.

* Ortalama Enflasyon (2025 Sonu): Goldman Sachs %31, Bloomberg konsensüs %32.

Goldman Sachs, Türk bankalarının, faiz indirimleriyle birlikte 2025-2026 yıllarında kârlılıklarını artıracağını ve sektörde pozitif bir görünüm sunacağını belirtti.